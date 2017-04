In gesprek met de burgemeester: 'op kleine schaal het verschil'

Burgemeester Bruls nam zondag het eerste magazine van de Fieldwork Foundation in ontvangst. Dit is een Nijmeegse stichting die mensen helpt waar mogelijk. De burgemeester vertelt waarom hij onder de indruk was en is van de Foundation.

Wat doet de Fieldwork Foundation?

De missie van deze stichting, die inmiddels al bijna tien jaar bestaat, is het bestrijden van leed. Al die jaren zijn vrijwilligers van de stichting bezig met het bestrijden van leed in Nijmegen.

En dat komt jammer genoeg op grote en kleine schaal nog best veel voor. De oprichter is er samen met een groep enthousiaste vrijwilligers in geslaagd in de tien jaar van het bestaan de Foundation uit te bouwen tot een slagvaardige club mensen, die daadwerkelijk het verschil maakt in de levens van mensen.

Wat maakt de Foundation zo speciaal in uw ogen?

Ik heb afgelopen zondag kunnen ervaren wat de stichting voor mensen betekent. Ook het eerste magazine dat ik mocht ontvangen, staat vol met verhalen van gepassioneerde mensen die graag iets voor een ander willen doen. Het knappe daarbij is dat de Foundation werkt met mensen die echt in het veld werken.

Denk aan wijkagenten, maatschappelijk werkers en andere hulpverleners, die als ogen en oren en als ambassadeur van de stichting veel leed zien en kunnen doorgeven. En alles wat de Foundation doet, komt ook rechtstreeks ten goede aan hen die het nodig hebben. Of het nu meubels zijn voor een kinderkamer of het helpen van iemand na een traumatische gebeurtenis; alles wat hiervoor ingezameld of georganiseerd wordt komt op de goede plek terecht. En dat alles zonder een cent subsidie van de overheid! Gelukkig heeft de Foundation een aantal sponsoren. Ook het magazine, dat er kwalitatief zeker wezen mag, is geheel tot stand gekomen door belangeloze medewerking van vormgevers en drukkers. Hartverwarmend om te zien en mee te maken!

Jammer eigenlijk dat de Foundation nodig is?

Ja, in een ideale wereld zou er geen Fieldwork Foundation nodig zijn. Maar jammer genoeg is de wereld niet ideaal en perfect. Er is helaas nog genoeg leed om te bestrijden.

De mensen van Fieldwork Foundation tonen dagelijks aan dat ook op kleine schaal het verschil gemaakt kan worden. Organisaties als deze maken de wereld een klein beetje beter en wat meer is: ze maken de wereld voor de mensen die ze helpen, een heleboel beter!

