Crowdfundactie om Ilonka's leven weer draaglijk te maken

"Als mijn leven maar weer een beetje draaglijk wordt..." Iets wat Ilonka Gerrits zich na elf jaar ziekenhuis in, ziekenhuis uit echter nog maar moeilijk voor kan stellen. Haar laatste hoop is gevestigd op een behandeling in Oostenrijk. Een behandeling die helaas niet door de verzekeraar wordt vergoed. Vandaar dat haar dochter Samara nu een crowdfundactie is gestart om dit laatste redmiddel toch mogelijk te maken.

Malden - "Jarenlang ben ik door artsen en psychologen van het kastje naar de muur gestuurd", vertelt Ilonka. "Niemand die mijn klachten echt serieus nam - het zou wel tussen mijn oren zitten - en het grootste probleem was nog wel het gebrek aan communicatie tussen artsen en medische instellingen." Moedeloos werden ze ervan, maar toch gaven ze, mede dankzij huisarts dokter Fisscher en professor dokter De Meirleir de strijd niet op. "Wij denken te weten hoe alle ellende is ontstaan, maar niemand die dit officieel zal bevestigen en al helemaal niemand hier in Nederland die weet wat ermee te doen", aldus Etienne, Ilonka's man.

Alle problemen zijn volgens Ilonka en Etienne begonnen toen zij jaren geleden na een medische misser een bloedtransfusie kreeg, besmet met de borelia bacterie (veroorzaker van de ziekte van Lyme). "Tijdens een operatie ging het fout waarbij Ilonka bijna was doodgebloed. Een transfusie was noodzakelijk om haar leven te redden. Helaas blijkt dit bloed nu ook haar dood te kunnen betekenen."

Want op dat punt is Ilonka inmiddels beland. Na de Lyme-behandeling van dokter De Meirleir in België lijkt niemand haar nog verder te kunnen helpen. En vanwege de constante pijn en klachten als gevolg van de eerdere Lyme ziekte, heeft ze zelfs al aangegeven zo eigenlijk niet meer verder te willen. "Maar daar leg ik mij nog niet bij neer", vertelt Etienne. "Ik wil alles gedaan hebben wat maar mogelijk is." Tal van doktoren zijn daarom al geraadpleegd en uiteindelijk stuitten ze via een 'ervaringsdeskundige' op een privékliniek in Oostenrijk. "Hier worden goede resultaten behaald bij mensen met vergelijkbare klachten. Daar hebben wij nu dus onze laatste hoop op gevestigd." Ilonka: "In 100% genezing geloof ik niet eens meer, maar als ze daar mijn kwaliteit van leven kunnen verbeteren, kan ik het leven weer aan."

Voor de behandeling in Oostenrijk is minimaal 50.000 euro nodig, vandaar deze crowdfundactie. Ilonka steunen kan via www.doneeractie.nl/help-ilonka-beter-te-worden/-837 of rechtstreeks doneren op NL19RABO0141371102 t.n.v. ICE Gerrits-Pothuizen.