Sport staat centraal in Riley's pub

Genieten van een hapje en een drankje met internationale live wedstrijden op de achtergrond. Riley's Pub brengt het sports bar-concept naar Nijmegen. Hier kun je terecht om je favoriete sport te beleven, van kunstschaatsen tot voetbal en rugby.

Nijmegen- Al meer dan twee decennia is Martin Nijdam (45) vertrouwd in de horeca. Op donderdag 16 februari opent hij Riley's Pub in de Molenstraat. In dit eetcafé staat sport centraal, een concept dat hij al eerder in Groningen succesvol lanceerde. "Een groepje Engelsen vroeg destijds of ik de wedstrijd van Arsenal op de tv kon laten zien. Dat deed ik graag, waardoor ze een gezellige tijd in mijn café hadden. Ik reis veel over de hele wereld en sports bars zie je in vele landen terug. Ook in Nederland bemerkte ik de behoefte en besloot het concept hier naartoe te halen. Met dank aan Heineken, de gemeente en de pandeigenaar heb ik dit neer kunnen zetten."



Op naar de 50 schermen

Momenteel hangen er achtendertig schermen in het café en dat moeten er in totaal vijftig worden, legt Martin uit. Hierop kunnen bezoekers elke wedstrijd, waar ook ter wereld, live aanschouwen. "Elke dag kijk ik op internet om uit te vinden welke wedstrijden er die week plaatsvinden. Zo maak ik voor elk van mijn sports bars een programmering, zodat mensen weten wanneer hun favoriete team speelt." Staat de sport die je wilt zien niet in de programmering, dan kun je deze via een berichtje aanvragen. "Of het nou gaat om een cricketwedstrijd in India een UFC-gevecht in de VS, via onze persoonlijke tv-schermen hoef je geen match te missen. In Riley's Pub Nijmegen kunnen wij tot achttien verschillende kanalen tegelijkertijd uitzenden en wij nemen daar graag een reservering voor aan."

'Nijmegen is toe aan iets anders'

Het bedenken en succesvol maken van concepten maakt het horecavak leuk, vertelt Martin. Achter in de pub ontsnapt een groep bezoekers aan de drukte in de sfeervolle Chesterfield banken. Ze waarderen de vernieuwing die Martin naar de stad brengt: "Uitgaan in Nijmegen is de laatste jaren vooral veel van hetzelfde en we zijn wel toe aan iets anders. Het is leuk om in deze setting te genieten van een drankje." En dat doen de eerste bezoekers van Riley's Pub dan ook, want op deze openingsavond zijn alle dranken tussen 20.00 en 22.00 gratis. Er is een ruime keus aan binnenlands- en buitenlands bier, cider en whisky, om maar een klein deel van het aanbod te noemen. "Ik wil graag een totaalbeleving bieden met een uitgebreide drankenlijst én een goede menukaart, waarbij je tegen een gunstig bedrag een goede portie krijgt", vertelt Martin tot slot. "Of je nou een stevige lunch wilt of een tosti tegen de late trek, alles van de kaart is tot middernacht te bestellen."

www.rileyspub.nl