Route optocht Nijmegen



Bewonder komende zondag (26 februari) weer alle prachtige wagen, loopgroepen en dweilorkesten van Knotsenburg. De optocht zet de straten van de stad weer op zijn kop. Onder leiding van de stadsprins en jeugdprins van Knotsenburg zal een bonte stoet de stad weer doen kleuren. Het thema van de optocht is dit jaar 'Knotsenburg schrieft geschiedenis'.

De optocht start om 14.00 uur en volgt de volgende route: In de Betouwstraat, Molenstraat, Ziekerstraat, van Broeckhuizenstraat, Hertogplein, Hertogstraat, Burchtstraat, Grote Markt, Augustijnenstraat, Plein 44, Bloemerstraat, Smetiusstraat. De prijsuitreiking is van 17.00 tot 17.30 uur in café van Buuren. Het startbureau is bij de Irish Pub The Shamrock.