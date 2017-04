Carnaval is één groot, gezellig feest, en zo hoort het ook

Voor vader, moeder en dochter Van den Bosch is het vrijwel het hele jaar carnaval wat de klok slaat. Als actieve leden binnen Carnavalsvereniging St. Anneke betekent carnaval voor hen namelijk veel meer dan slechts vier dagen feest. "Wij werken praktisch het hele jaar naar die vier dagen toe", aldus vader Jeroen.

Nijmegen - Zo is dochter Imke page bij St. Anneke en traint zij de dansgarde De Waalsterretjes, is Jeroen meewerkend lid binnen de vereniging en maakt hij deel uit van de Knotsemarij en draagt ook moeder Marieke haar steentje bij, onder andere door deel uit te maken van de loopgroep van St. Anneke tijdens de optocht. Jeroen: "Je kunt dus wel stellen dat carnaval echt in ons hart zit."

Feesten met elkaar

Carnaval in Nijmegen mag dan misschien niet zo groot zijn als in de iets zuidelijker gelegen regionen van Nederland, dat mag voor dit drietal de pret niet drukken. "Je moet er zelf een feestje van maken en dat doen we dan ook elk jaar weer." Imke: "Gezelligheid en het hebben van lol staat hierbij voorop en het leuke tijdens carnaval is dat het niet uitmaakt hoe oud of jong je bent, iedereen feest met elkaar." Dat zeggende is ze zich er wel van bewust dat het lastig blijft om de jongere garde ook volop bij het carnaval te betrekken. "Voor jongeren in de leeftijd tot 25 is er in Nijmegen gewoon niet zo heel veel meer te doen met carnaval, behalve dan de 024Party die dit jaar voor het eerst wordt georganiseerd. Maar op dat vlak zou er in Nijmegen dus nog wel een slag geslagen kunnen worden om het carnaval ook weer wat populairder te maken onder de jeugd."

St. Anneke

Het drietal Van den Bosch vermaakt zich echter toch wel prima. Marieke: "We zijn ooit lid geworden van St. Anneke omdat ze destijds nog hun pronkzitting hadden in Triavium - lekker dicht bij ons huis - en omdat bekenden van ons lid waren. Dat beviel zo goed dat we nu nog steeds lid zijn en in de loop der jaren steeds actiever zijn geworden binnen de vereniging." Niet alleen binnen hun eigen vereniging overigens, want als dansgarde en lid van de Knotsemarij komen vader en dochter - en moeder dus ook - eigenlijk overal wel over de vloer. "En dat is nu juist het leuke van carnaval: die paar dagen per jaar heeft iedereen gewoon even echt lol met elkaar!"