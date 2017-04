'De druk voor leerlingen ligt hoger'

"In veertig jaar tijd heeft het vak maatschappijleer de nodige veranderingen doorgemaakt. Ook de leerlingen zijn met de tijd meegegegaan. Onveranderd belangrijk vind ik de confrontatie met de echte verhalen uit onze samenleving, waarvoor ik gastsprekers naar mijn lessen haalde."

BEUNINGEN - Na vier decennia 'voor de klas' gaat Marjan van der Meulen (64) welverdiend met pensioen. In al deze jaren brengt zij de maatschappijleer levendig naar de leerlingen van scholengemeenschap Nijmegen-West en later het Dominicuscollege. "Na mijn studie sociologie heb ik voor het onderwijs gekozen. Ik wilde leerlingen informeren en mondiger maken en in 1977 stond ik voor het eerst voor de klas. Het vak maatschappijleer telde niet mee voor de cijferlijsten en vaak vroeg ik aan de leerlingen welke onderwerpen zij in de klas wilden bespreken. Tegenwoordig is het systeem gestructureerd en staat er vast wat de leerlingen moeten bestuderen."



Ex-crimineel

Om de verhalen uit de maatschappij van zo dichtbij mogelijk te laten ervaren, nodigt zij gastsprekers uit in haar lessen. "Toen de dienstplicht er nog was, verwelkomden wij een majoor en een dienstweigeraar. Later werd een ex-crimineel een vaste gast aan wie de leerlingen alles mochten vragen. Het laat een diepe indruk achter, wanneer zij op deze wijze horen hoe gemakkelijk het is om verkeerde keuzes te maken en in een neerwaartse spiraal terecht te komen. Ook is er bijna elk jaar een spreker van de COC langsgekomen om over homoseksualiteit, biseksualiteit en transgenderkwesties te praten. Hiervoor probeer ik jonge mensen te vinden, want daar vinden de leerlingen beter aansluiting mee."

Uitje naar Den Haag

Vast onderdeel is het jaarlijkse uitje naar Den Haag. "We bezoeken dan de Tweede Kamer, zodat de leerlingen zien hoe het er in de Nederlandse politiek aan toe gaat. In de klas is dit niet het favoriete onderwerp en met zo'n bezoek gaat het meer leven. Vanwege mijn pensioen werd ik bij ons laatste bezoek toegesproken door SP-kamerlid Jasper van Dijk in de fractiekamer. Dat was bijzonder, want bezoekers mogen eigenlijk alleen op de tribune komen."

In veertig jaar tijd zijn ook de leerlingen veranderd.

"Vroeger waren zij veel onbezorgder. Er zijn nu veel prikkels via het internet en de sociale media. Ook moeten zij veel meer beslissingen maken dan toen. De druk ligt hoger en er wordt veel meer van hen verwacht om door te studeren. Ook ben ik bijna elk schooljaar mentor van 4-havo geweest en ik vind het mooi dat ik voor hen vaak het verschil kon maken, door op hen te letten en hulp te bieden. Uiteindelijk zorg je als docent er ook voor dat zij zonder al teveel problemen achttien worden."