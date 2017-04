'Stiekem droom ik van een kroontje'

Een 'guilty pleasure", zo voelt het een beetje als je Lola Salvador (16) uit Nijmegen hoort praten over haar voorliefde voor het tv-programma Toddlers and Tiaras. Wel een guilty pleasure die haar bracht tot waar ze nu staat: in de finale van Miss Teen of Gelderland. "Een super leuke ervaring."

Nijmegen - "Elke week kijk ik na het sporten samen met een vriendin naar Toddlers en Tiaras", vertelt Lola. "Zelf leek het ons ook wel erg leuk om een keer aan zo'n soort mis verkiezing mee te doen. Toen ik vervolgens online een oproep tegenkwam om je aan te melden voor Miss Teen of Gelderland, hebben we dat dan ook meteen gedaan."

Geen typisch Miss-meisje

Helaas voor de vriendin van Lola kwam zij niet door de voorrondes heen, Lola zelf wist zich echter wel te plaatsen voor de finale op 15 april. "Vrienden van mij moesten ontzettend lachen toen ze dit hoorden. Ik ben namelijk alles behalve het typische miss-meisje. Ik kan weliswaar heel meisjesachtig zijn, maar tegelijkertijd ben ik ook een enorme 'tomboy' die houdt van surfen, suppen, mountainbiken en skaten. Twee uitersten misschien, maar dat maakt het voor mij juist zo leuk."

In totaal strijden er achttien beauty's om de titel Miss Teen of Gelderland; daarnaast is er ook nog een verkiezing om Miss Beauty of Gelderland voor de iets oudere deelneemsters. "Een ontzettend gezellige club meiden bij elkaar. We hebben tot nu toe al een aantal bootcamps en trainingen gehad en de sfeer is telkens weer super; geen onderlinge haat en nijd zoals je op televisie wel eens ziet bij missverkiezingen." Die gezelligheid vindt Lola persoonlijk ook het leukste van het meedoen. "Het gaat mij niet om het winnen - hoewel ik stiekem al mijn hele leven droom van een kroontje - maar om de ervaring en de lol." Ook het feit dat ze zo iets kan betekenen voor een goed doel, is voor Lola een drijfveer. "Als missen zetten we ons in voor Stichting Haarwensen. In mijn privéleven doe ik ook al regelmatig aan vrijwilligerswerk en ik vind het dan ook helemaal super dat ik ook via deze verkiezing mijn steentje bij kan dragen voor een goed doel."