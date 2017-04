Dé plek voor avontuur en experiment

Jonge, ambitieuze en talentvolle dans- en theatermakers opgelet: tot 1 april kun je je nog aanmelden voor Atelier TAW. De gloednieuwe werkplaats voor dans en theater van Festival De Oversteek. "We dagen makers uit een nieuwe voorstelling te ontwikkelen op avontuurlijke binnen- en buitenlocaties", aldus Marten de Paepe van Atelier TAW.

Nijmegen - Locaties verspreid langs de oevers van de Waal in Nijmegen-Noord, om precies te zijn. "Dit dynamische gebied is momenteel heel erg in ontwikkeling en vraagt er gewoon om om ingezet te worden voor de uitvoering van podiumkunsten." Een inspirerend gebied bovendien dat de makers die zich aanmelden voor Atelier TAW moet inspireren om buiten de gebaande paden te treden en hun voorstelling af te stemmen op hun speellocatie. "Wij dagen de makers uit om als pioniers dit rauwe, onbetreden gebied te ontsluiten met vernieuwende voorstellingen voor een breed publiek."

Dit vraagt natuurlijk wel wat van de makers, meent Bas Broeder, creatief leider van Festival De Oversteek. "Als festival hebben we inmiddels onze naam gevestigd en zijn we het 'amateurniveau' ontstegen. We willen voorstellingen neerzetten die het publiek ook echt aanspreken. Vandaar dat we heel goed kijken wie zich aanmelden voor Atelier TAW en strenge criteria hanteren bij de uiteindelijke selectie. Maar tegelijkertijd blijft het natuurlijk ook een kwestie van experimenteren."

Uit de jonge dans- en theatermakers die zich aanmelden worden er uiteindelijk tien geselecteerd die de kans krijgen om bij Atelier TAW veel bij te leren op creatief en productioneel gebied. "In plaats van op een ballet- of theatervloer, staan ze bij ons met hun voeten in het gras of het zand, met als uitdaging om van de beperkingen juist een kracht te maken." Uiteindelijk is het de bedoeling dat deze tien makers of gezelschappen tijdens Festival De Oversteek op zondagmiddag 3 en 10 september drie keer hun voorstelling spelen. Marten: "Op die manier bieden wij jonge makers een podium en de kans om zich bij een breed publiek in de kijker te spelen."