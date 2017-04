Geld speelt geen rol in de Ruilwinkel

NIJMEGEN - "We zijn uit ons jasje gegroeid", vertelt Lydia Woudenberg, initiatiefneemster achter de Nijmeegse Ruilwinkel. "Vandaar dat we de hele inventaris gaan verhuizen naar een wat grotere ruimte binnen de Driesprong." Benieuwd naar de vernieuwde Ruilwinkel? Iedereen is van harte welkom om 12 maart een kijkje te komen nemen tijdens de open dag.

Nog geen jaar geleden geopend en nu dus al uit het jasje gegroeid. "25 juli 2016 hebben we onze deuren geopend en inmiddels loopt het ledenaantal al richting de vierhonderd." Het gezegde 'van ruilen komt huilen' is hier dus alles behalve van toepassing.

Geld speelt geen rol

Het idee voor deze Ruilwinkel ontstond bij Lydia toen zij via internet een lijst wilde kopen. "De verkoper vroeg tien euro voor de lijst en gaf aan dat ze dat geld wilde gebruiken voor een cadeautje voor haar dochter." Toevallig had Lydia nog een Furby thuis liggen en bood deze als ruilmiddel aan in plaats van de tien euro. "Dat die Furby wellicht meer waard was dan de lijst, speelde geen rol. Door te ruilen kregen we beide immers iets wat we nodig hadden en dat is veel waardevoller."

Dat ruilen, daar moest meer mee kunnen, bedacht Lydia zich. "Op internet ben ik gaan speuren naar ruilwinkels. Die bleken inderdaad te bestaan en na er een aantal te hebben benaderd, werd ik uitgenodigd om in Goes bij de Ruilwinkel te komen kijken." Het concept achter deze winkel sprak Lydia zo aan dat ze dit ook in Nijmegen neer wilde zetten. "Zo gezegd, zo gedaan!" Sindsdien kan iedereen die maar iets te ruilen heeft lid worden van de Ruilwinkel. "En dat is nu juist het mooie: geld speelt hier geen rol, zowel letterlijk als figuurlijk. Je kunt hier niet betalen met geld, maar er is ook niemand die kan zien of je wel of niet iets te besteden hebt. Dat maakt dus iedereen gelijk." In ruil voor de spullen die je inbrengt, ontvang je punten. Deze punten kun je vervolgens zelf weer gebruiken om dingen aan te schaffen vanuit de Ruilwinkel. "De spullen die worden ingebracht, worden altijd kritisch bekeken voordat we ze aannemen. Alles moet schoon, heel en binnen korte tijd weer verkoopbaar zijn, anders nemen we het niet aan."

Open dag

Tot de Driesprong later dit jaar wordt afgebroken, heeft de Ruilwinkel een mooi plekje tot zijn beschikking. "Wat daarna met ons gebeurt, weten we nog niet. We hebben subsidie aangevraagd om te kunnen verhuizen. Eerst maar eens afwachten wat we daar voor reactie op krijgen."

Nieuwsgierig naar de Ruilwinkel? Kom dan 12 maart tussen 13.00 en 17.00 uur naar de open dag, Fuchsiastraat 10, Nijmegen. Neem je oude (kapotte) mobieltjes en ICT apparaten mee, want die worden ingezameld voor het goede doel: Stichting Energy4all.