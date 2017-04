Nieuwe route-app voor Vierdaagse

NIJMEGEN - Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen RBT KAN lanceert samen met Stichting DE 4DAAGSE een gratis route-app waarmee je het hele jaar de Vierdaagse kunt wandelen. De app is toepasselijk de 'Alledaagse' genoemd.

Herre Dijkema, Directeur RBT KAN: "Met de Alledaagse kan men het hele jaar door de Vierdaagse lopen in Nijmegen en omgeving. Je kunt met deze route app vanaf een zelfgekozen locatie op pad. Onderweg worden er tips gegeven zoals info over highlights, wetenswaardigheden en horecagelegenheden. Uiteraard is deze app ook zeer geschikt als trainingsroute voor de Vierdaagsewandelaars. "

Kies je locatie

Met de Alledaagse loop je de routes van de Vierdaagse van Nijmegen, met de bijbehorende doorkomstgemeenten op de vier verschillende dagen en de prachtige natuur. Nieuw is het zelf te bepalen tempo waarin je de Alledaagse voltooit. Zo heb je alle tijd om te genieten van alles wat het Rijk van Nijmegen te bieden heeft. Je bepaalt zelf de starttijd, net als de afstand. In de gratis route app staan alle routes van de Vierdaagse, zowel de 30, 40 als 50 kilometer. Je kunt met deze route app vanaf een zelfgekozen locatie op pad. In de app zijn er filmpjes te zien hoe de route waar je loopt er uitziet ten tijde van de Vierdaagse.

Gratis downloaden

Verreweg de meeste wandelaars zijn, nadat zij de Vierdaagse hebben afgelegd, zeer enthousiast. Men genoot van alle sfeer en gastvrijheid tijdens het leveren van deze sportieve prestatie, maar het karakteristieke landschap van het Rijk van Nijmegen is grotendeels aan menig wandelaar voorbijgegaan. Begrijpelijk, enerzijds doordat de wandelaar zo op het behalen van de eindstreep is geconcentreerd en anderzijds door het grote aantal wandelaars op het parcours. Marsleider Johan Willemstein Stichting DE4DAAGSE: "Reacties onder de wandelaars wijzen uit dat er velen zijn die juist rust en ruimte willen en volop willen genieten van de natuur. Voor die wandelaars hebben we samen met RBT KAN de Alledaagse wandelroute-app ontwikkeld. Wij zijn ervan overtuigd dat we met dit mooie product veel wandelaars een groot plezier doen. "

De Alledaagse route app is een initiatief van RBT KAN en wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting DE 4DAAGSE en Provincie Gelderland en is gratis te downloaden in de App Store of Play Store.