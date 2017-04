Kijken naar kickboksen

Europa's grootste kickboksorganisatie Enfusion TV houdt op zaterdag 18 maart a.s. het Enfusion Live Nijmegen evenement in de Jan Massinkhal te Nijmegen.

NIJMEGEN - De hoofdpartij van de avond is de partij tussen Mohamed Khamal vs. Jomthong Chuwattana. Dit is een partij in de 70KG klasse. De 26-jarige Marokkaanse vechter Mohamed Khamal traint in Amsterdam en heeft een uitstekend fight record met winstpartijen tegen internationale topvechters als Robin van Roosmalen, Mosab Amrani, Chahid Oulad El Hadj en Artur Kyshenko. De 27-jarige Thaise Muay Thai kickbokser Jomthong Chuwattana is meervoudig wereldkampioen in verschillende gewichtsklassen. Naast een wereldtitelgevecht, dat zal gaan tussen Keng Sarikadong Superpro Samui uit Thailand en Soufiane Kaddouri, uitkomend voor Marokko, zullen twee kwalificatietoernooien gehouden worden voor een plaats in de Enfusion League, die later dit jaar wordt georganiseerd. Deze 4-manstoernooien zijn in de 67KG en de 85KG gewichtsklasse.

Enfusion vindt het belangrijk dat lokaal talent eveneens een platform krijgt, om zich internationaal te presenteren. Dus ook op dit evenement kunt u lokale topatleten verwachten.

Tot slot ondersteunt Enfusion op ieder event een goed doel. Dit keer gaat de aandacht uit naar Damon Sueters (16) uit Nijmegen. Hij heeft taaislijmziekte. Zijn wens is een droomkamer te hebben met alles erop en eraan. De organisatie gaat er alles aan doen om de wens van Damon in vervulling te laten gaan.

Kaarten zijn te koop via de deelnemende sportscholen of te bestellen via Ticketmaster.