Internationale Modelspoorbeurs in Nijmegen

ELST/NIJMEGEN - Hobma Modelbouw houdt op zaterdag 25 maart een Internationale Modelspoorbeurs in de Jan Massinkhal in Nijmegen. Op deze Modelspoorbeurs kunt u niet alleen genieten van enkele mooie modelspoorbanen, maar kunt u alles kopen wat u voor de aankleding van uw modelspoorbaan nodig hebt. U vindt de Jan Massinkhal te Nijmegen aan de Nieuwe Dukenburgseweg 5 in Nijmegen. De toegangsprijs is € 5,00. Jongeren tot 12 jaar (mits onder begeleiding van een volwassene) hebben gratis toegang.

Parkeren is gratis.