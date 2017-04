Wat zit er in de kist van Bibi en Bobo?

Bibi en Bobo, buurmeisje en buurjongen, vinden een magische kist; wat zou daar nu in kunnen zitten? Iets wat je ontdekt tijdens de theatervoorstelling 'Bibi en Bobo en de magische kist'. "Een interactieve voorstelling voor kinderen, maar zeker ook leuk voor de ouders", aldus Marlies Gerritsen die het stuk heeft geschreven en zelf de rol van Bibi speelt.

Nijmegen - "Ik ben al een paar jaar bezig met amateurtheater en vind het ontzettend leuk om verhalen te schrijven voor kinderen", vertelt Marlies. "Vandaar dat ik ook deze voorstelling op papier heb gezet. Geweldig om te doen!" Voor de uitvoering van de voorstelling had ze echter een medespeler nodig. "Youri (de Blok) kende ik al een beetje via Prateur en toen we elkaar met nieuwjaar tegenkwamen, raakten we aan de praat en heb ik hem gevraagd voor de rol van Bobo."

Stoer meisje

"Samen hebben we vervolgens nog wat geschaafd aan de voorstelling", gaat Youri verder. "Zo hebben we het meisje juist heel stoer gemaakt en het jongetje wat zachter om te laten zien dat het prima is als je niet alleen van 'typische jongens- of meisjesdingen' houdt." En zo zitten er nog meer boodschappen in de voorstelling verwerkt die het publiek (on)bewust meekrijgt. "De belangrijkste is nog wel dat je in jezelf moet geloven. Als je iets echt graag wilt, dan lukt het je ook."

Boodschappen die je gaandeweg de voorstelling, die circa een half uur duurt, meekrijgt in het verhaal dat draait om de magische kist die Bibi en Bobo vinden. Marlies: "In die kist zit iets heel bijzonders, maar wat dat is, dat blijft tot de 26e een groot geheim voor iedereen."

Première in de Kleine Wiel

Zondag 26 maart vindt namelijk de première van de voorstelling plaats in de Kleine Wiel in Lent. "In principe hebben we één voorstelling gepland staan, maar we hebben zeker de ambitie om hier meer mee te gaan doen. Dus wie weet wat de toekomst nog brengt voor Bibi en Bobo." Youri: "Nog een paar keer goed repeteren en dan is het eindelijk zo ver. Hier hebben we de afgelopen tijd naartoe gewerkt - schrijven, repeteren, regisseren, alles regelen en organiseren - en we hebben er dan ook ontzettend veel zin in." Enthousiasme dat er volgens het tweetal ook vanaf moet spatten op het podium. "In deze rollen mogen we zelf ook weer een beetje kind zijn en wat is er nu leuker dan dat?! Kom dus allemaal naar ons kijken."



Bibi en Bobo en de magische kist vindt zondag 26 maart van 13.30 tot 14.00 uur plaats in de Kleine Wiel, Karl Marxstraat 101 in Lent. Kaartjes voor de voorstelling zijn voor 5 euro verkrijgbaar via shop.ikbenaanwezig.nl/tickets/event/bibi-en-bobo. Kijk voor meer info op www.facebook.com/theatervoorstellingen.