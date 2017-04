50 jaar buurtsuper voor de mens

"Hier ben je geen nummertje. Al vijf decennia lang draait het in onze buurtsuper om de persoon. De sociale contacten maken dit tot het leukste werk dat er bestaat. Het is hartverwarmend dat er veel mensen een bloemetje komen brengen voor ons vijftigjarig jubileum."

Nijmegen- Deze maand viert de buurtsupermarkt Jan Linders, niet te verwarren met de gelijknamige keten, haar vijftigste verjaardag. Hennie Linders (56) is inmiddels een beroemdheid met de winkel aan de kruising van de Kanaalstraat en de Weurtseweg, die hij samen met zijn vrouw José (53) runt. "Veertig jaar geleden, op mijn zeventiende, begon ik hier te werken in de supermarkt van mijn vader. Toen mijn vrouw en ik zo'n twintig jaar geleden de zaak overnamen was persoonlijke aandacht, net als vanaf het begin, onverminderd belangrijk. Sommigen komen hier elke dag om een praatje te maken, terwijl ze iets simpels kopen zoals een half brood. Daardoor zie je hen zelfs vaker dan je familieleden en leer je hun levens goed kennen."

Kolenkachel

De geschiedenis van Jan Linders gaat twee generaties terug, vertelt Hennies moeder Els Linders (81). "Mijn schoonvader bezorgde nog melk langs de deuren. Eerst met een fietskar, later met een ponywagen en uiteindelijk met een motortruck. In 1967 openden mijn man en ik deze buurtsuper in het huidige pand, al is er wel veel verbouwd en opgeknapt. We hadden toen nog een kolenkachel waar het plafond zwart van uitsloeg", zegt Els.

Alle dagelijkse boodschappen staan in de schappen bij Hennie en José en ook voor speciale artikelen weten de Nijmegenaren Jan Linders te vinden. Neem nou de riefkuukskes. "Ze stammen nog uit de oorlog. Brachten die Duitsers toch nog iets goeds mee," lacht Hennie. "Deze pannenkoeken van geraspte aardappel vind je bijna nergens en mensen rijden er speciaal voor om. Je moet toch wat onderscheidends bieden om als kleine supermarkt te blijven bestaan. Zo verkopen wij regelmatig zuurkool van het vat en extra grote eieren met dubbele dooier om iets exclusiefs te bieden."

Liefde voor N.E.C.

Ook zijn liefde voor de stad en N.E.C. is duidelijk aanwezig. Hennies voorbeschouwingen van de wedstrijden op N1 genieten veel aandacht.

"Al sinds mijn tiende ben ik supporter van de club en dit jaar geniet ik van mijn zevenveertigste seizoen. Vele supporters komen hier om een ludiek Nijmegen- of N.E.C-shirt te halen. Mijn zoon maakt de ontwerpen en zorgt ervoor dat ze gedrukt worden."

Met Hennie beleeft supermarkt Jan Linders de laatste generatie. "Onze kinderen hebben een baan gevonden die aansluit bij hun studie. Wie weet neemt iemand anders het later over."