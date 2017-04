Ineke Christiaans wint Heel Nijmegen Schildert

NIJMEGEN - Met haar werk 'Lost 4' heeft Ineke Christiaans de competitie Heel Nijmegen Schildert gewonnen. Woensdagavond 22 maart werden de winnaars in Holland Casino Nijmegen bekend gemaakt.

Van alle vier de rondes waren zowel de publiekswinnaars als de winnaars gekozen door de jury aanwezig op de finale-avond. Alle gasten, inclusief de jury, brachten vervolgens een stem uit. De meeste stemmen gingen naar Ineke Christiaans met haar werk 'Lost 4'. Nummer 2 werd Patti Vaz Dias met 'Leaving the comfort zone', nummer 3 Ans Broeders met 'Extase', nummer 4 Selm Niliessen met 'Curt Cobain' en nummer 5 Fenneke Melles met 'Kern'.

In totaal deden 120 amateurkunstenaars uit Nijmegen en omgeving mee aan deze eerste editie. Het doel van Heel Nijmegen Schildert was te laten zien hoeveel bijzondere kunst er in de regio is gemaakt door hobbykunstenaars. Het project was een initiatief van marketing- en conceptbureau Stormgevers uit Lent. Holland Casino Nijmegen bood de representatieve en veilige expositieruimte en Weekblad De Brug Nijmegen was mediapartner.

De vijf genomineerden ontvingen van Royal Talens een schilder-workshop. De winnares kreeg tevens een uitgebreide Royal Talens box met schildermaterialen. Een tweede editie van Heel Nijmegen Schildert staat voor het najaar op de planning. Loed van Berkel van Bureau Stormgevers onthulde tijdens de finale-avond dat Museum Het Valkhof overweegt de werken van de finalisten een plek te geven.

www.heelnijmegenschildert.nl