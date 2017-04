Gedoe rond de Donjon

De bouwplannen voor de Donjon in het Valkhofpark zijn ingediend. Als alles volgens plan verloopt start in 2018 de bouw en moet het beleveniscentrum in 2019 opengaan voor publiek. Maar niet iedereen ziet de replica van 50 meter hoog zitten.

Nijmegen - Deze week presenteerde Stichting Donjon de plannen voor het gebouw. In het gebouw komt een skybar, een bed & breakfast, en onder meer expositieruimten. De gemeente Nijmegen draagt niets bij aan de bouw, alles is gefinancierd door onder meer crowdfunding en sponsoring. In 2006 stemde 60 procent van de Nijmeegse bevolking vóór herbouw van de Donjon. Tegenstanders verzamelen zich zaterdag in het Nijmeegse Goffertpark. "Het is een neptoren", laat initiatiefnemer Huub Bellemakers op de actiepagina van Facebook weten. "Niemand weet hoe het eruit zag. Wat ze nu gaan neerzetten is per definitie kitsch. En waar Nijmegen nu kan genieten van het park, tijdens het Valkhoffestival, en tijdens het Festival van het Levenslied en tijdens bierfeesten, is het straks deels van vastgoedboeren."

Voorstanders vinden juist dat de Donjon weer een icoon voor de stad gaat worden. En dat het een verrijking is voor de stad. Wat vind jij? Laat het ons weten!

