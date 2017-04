Column Sanne Leferink: Linksaf bij de stemhokjes

Studeren, shoppen en stappen. Hoe beleven Nijmeegse jongeren hun stad? De Nijmeegse studente Sanne Leferink (19) vindt wekelijks antwoorden.

Eindelijk is daar het moment waar ik zo lang op heb gewacht. Tijd om mijn eerste democratische daad te verrichten! Hoewel mijn keuze allang is gemaakt, slaat daar op het laatste moment toch nog even de twijfel toe.

Weet ik wel zeker dat dit de persoon is waarop ik wil stemmen? Veel tijd om te twijfelen heb ik niet meer. Het moet nu gebeuren. Vol vreugde hol ik met mijn stempas naar de Daalsehof.

Daar is voor mij het dichtstbijzijnde stemloket. Ik voel me als een lammetje met lentekriebels. Om zeker te zijn van een plekje vooraan in de rij, besluit ik al op tijd te gaan stemmen.

De opkomst zou dit jaar wel eens hoger kunnen zijn dan voorgaande jaren. 3 mannen in pak wachten me op bij een tafel, waar ik mijn stempas moet afgeven. Dat vind ik toch wel jammer. Het was nou juist die stempas waar ik zo trots op was geweest. In ruil daarvoor krijg ik gelukkig al snel mijn stemformulier, waarmee ik vastberaden op het linker stemhokje afloop.

Daar is het tijd voor een fotomoment. Een foto die het plakboek in kan onder de titel: 'voor alles een eerste keer'.

De heren achter de tafel mogen op verzoek mee op de foto. Je moet er immers zelf een feestje van maken als je de hele dag vrijwillig stemformulieren uitdeelt. In het stemhokje is daar dan eindelijk het grote moment aangebroken. Voorzichtig ontvouw ik mijn stemformulier, wat toch wat lastiger gaat dan ik had verwacht. Wat is dat ding belachelijk groot! Inmiddels zijn er in het stemhokje naast mij al verschillende mensen komen staan. Bij hen gaat het er allemaal een stuk sneller aan toe.

Als ik er eindelijk in slaag het geheel met succes te ontvouwen, begint daar de zoektocht naar het goede hokje. Het valt me nu pas op hoeveel keuzemogelijkheden er eigenlijk zijn. Met veel moeite vind ik de juiste partij en de kandidaat waarop ik wil gaan stemmen. Ik pak het rode potlood en stuit daar op de volgende barrière. Het potlood zit vast aan een veel te kort koordje. Onhandig frommel ik het formulier weer ineen om het dichter naar mijn potlood toe te brengen.

Het lijkt eindeloos te duren, maar uiteindelijk weet ik het juiste hokje aan te kruisen. Opgelucht lever ik mijn stemformulier weer in. Mijn eerste democratische daad heb ik in ieder geval verricht.

Reageren op deze column?

redactie.br@persgroep.nl