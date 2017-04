Nimma, een plek voor iedereen

Slapen in een hotel met een Nijmeegs tintje en Nijmeegse naam. Hotel Nimma opende onlangs haar deuren in het bruisende Waalfront van onze stad. "Van wandelgroepen tot voetbalteams, hier laten wij zien dat iedereen een leuke tijd kan hebben in Nijmegen."

NIJMEGEN - Van een oud kantoorgebouw naar een bruisende plek waar je kunt eten, werken en slapen. Hotel Nimma opende op 3 maart haar deuren aan de Weurtseweg. "Toen het nog leeg stond was ik hier bij een illegale houseparty", bekent mede-eigenaar en oprichter Mark Burgers. "Ik werd gelijk verliefd op het gebouw en droomde ervan om hier iets moois neer te zetten. Elke keer als ik weer langs dit oude kantoorpand reed, speelde de gedachte op om het op te kopen en er een hotel van te maken."



Recycling

Hij hakt de knoop door en begint met de voorbereidingen in het voormalige Nuon-kantoor. Na een grondige verbouwing is hergebruik prominent terug te vinden in de lobby en het restaurant. "Voordat ik mijzelf in de hotelbranche stortte, was ik werkzaam in de recycling. Daarbij lette ik goed op wat er wel en niet opnieuw gebruikt kan worden en deze gedachte komt ook weer terug in het hotel. Zo heb ik delen van een transportcontainer gebruikt om de lobby van het restaurant te scheiden en zijn veel meubels gemaakt van gerecycled hout. Het eindresultaat is een industriële uitstraling dat goed past bij de omgeving. Het geeft tevens een ontspannen sfeer waar iedereen zichzelf kan zijn, wanneer je bijvoorbeeld niet in driedelig pak wil vergaderen."



Voor jong en oud

Het eigenzinnige karakter is terug te vinden op de website, waar een agenda met evenementen prijkt op de homepage. "Wij proberen op die manier gasten te triggeren om naar Nijmegen te komen. Mensen bezoeken een stad niet per se vanwege een hotel, maar juist om wat er te doen is. En wanneer men een overnachting nodig heeft, combineren wij dat graag met een prettig en uniek hotel. We zijn pas drie weken open en we hebben al verschillende bezoekers, van jong tot oud, te logeren gehad. Van zakenmensen doordeweeks tot wandelaars in het weekend. We zien uit naar samenwerkingen met festivals en feesten die bijvoorbeeld op het Honigcomplex en in de Vasim plaatsvinden."



Streekproducten

Hotel Nimma ademt niet alleen vanwege de naam de bruisende sfeer van Nijmegen. Ook dankzij de streekproducten maken bezoekers kennis met de culinaire en creatieve kant van onze stad. "Onze koffie komt namelijk van Blommers Coffee Roasters en het houten tafelblad van onze bar is gemaakt door de Nijmeegse meubelmaker Bauke Smit. Op onze drankenkaart staan bieren van de Oersoep en binnenkort willen wij ons eigen 'Nimma' brood ontwikkelen."