Hoofddeksels in Nijmeegs straatbeeld

Hoeden, petten, baretten, mutsen, tegenwoordig zie je ze bijna niet meer op straat, behalve misschien die korte periode per jaar dat het vriest. Vroeger was dit echter wel anders en droeg bijna iedereen in het openbaar een hoofddeksel. Een stukje 'gewone stadsgeschiedenis' waar stadshistoricus René van Hoften je graag wat meer over vertelt.

Nijmegen - En dat doet hij zondag 2 april met de presentatie 'Kiek duir, wat ruir' - Hoofddeksel in het Nijmeegse straatbeeld (1650 - 1950). "Een laagdrempelige presentatie voor iedereen die geïnteresseerd is in de Nijmeegse stadsgeschiedenis of gewoon wat meer wil weten over de hoedenmode in voorbije tijden." Hoofddeksels waren namelijk niet alleen een statussymbool om je als groep te onderscheiden van andere groepen in de samenleving, maar ze lieten ook zien dat je modegevoelig was en waren zo een vorm van individuele expressie.

Als je volgens René net als hij lang met geschiedenis bezig bent, stuit je regelmatig op dezelfde onderwerpen. "Zo ook op het onderwerp hoofddeksels; een onderwerp waar ik al langere tijd iets mee wilde doen. Ik vind het namelijk mooi om mensen ook inzicht te geven in de 'gewone stadsgeschiedenis van alledag' en niet alleen aandacht te besteden aan wat er toch al wel in de geschiedenisboeken staat." En dat doet hij vervolgens ook heel bewust regelmatig op laagdrempelige plekken, zoals buurthuizen, die een wat breder publiek moeten trekken. "Deze presentatie vindt bijvoorbeeld plaats bij de Vijverhof in Nijmegen, een plek waar ik regelmatig presentaties verzorg voor een leuk en breed publiek."

Tijdens de interactieve presentatie 'Kiek duir, wat ruir' toont René drie eeuwen hoofddeksels in het Nijmeegse straatbeeld. "Hofmode, stadsmode en folklore aan de hand van schilderijen, tekeningen en foto's uit de Nijmeegse archieven. Daarnaast vertel ik ook iets over hoeden als sociaal communicatiesysteem. Zeker de moeite van het komen waard, lijkt mij zo. En vergeet dan vooral niet om zelf ook een hoedje op te doen."