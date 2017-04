Concert van de Koninklijke Luchtmacht

Orkest Koninklijke Luchtmacht geeft op 8 april een concert in de sporthal van Overasselt. Het orkest is bekend van bevrijdingspop en van de Last Post bij de aankomst van de MH17-slachtoffers op vliegbasis Eindhoven op 23 juli 2014.

OVERASSELT - In de spectaculaire show 'SPACE' maakt het orkest van de Koninklijke Luchtmacht samen met de aanwezigen een muzikale reis door het heelal. De Earth Song van Michael Jackson, Space Oddity van David Bowie, de soundtracks van Star Wars en E.T. tot de klassiekers als Walking on the Moon en Gonna Fly Now worden in een nieuw jasje gestoken door de topmusici van het orkest.

Het orkest Koninklijke Luchtmacht is één van de toporkesten die ons land rijk is. Met de 4 vocalisten, indrukwekkende visuals en swingende herkenbare muziek belooft het een bijzondere avond te worden.

De aanvang van het concert is 20.00 uur en de zaal is vanaf 19.30 uur geopend.

Kaarten

Toegangskaarten zijn verkrijgbaar op www.sporthaloverasselt.nl en bij de plaatselijke winkeliers in Overasselt, herkenbaar aan een poster op het raam. Kaarten kosten 15 euro inclusief een consumptiebon.