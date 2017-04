Tweede terugblik van Frank Boeijen

"Nijmegen is nog steeds een enorme inspiratiebron voor mij. De gastvrijheid van de stad, de progressieve mentaliteit en de prachtige omgeving hebben een grote invloed op mijn muziek." Met zijn nieuwe verzamelalbum Het Mooiste & Het Beste 2 blikt Frank Boeijen terug op de afgelopen twee decennia."

Nijmegen - In een meer dan drie uur durende muzikale reis geeft de Nijmeegse zanger en tekstdichter Frank Boeijen (59) een intieme terugblik. Zijn onlangs verschenen album bestaat uit een persoonlijke selectie van de afgelopen twintig jaar. "Daarvoor heb ik meer dan 450 opnames beluisterd, waar ook verschillende uitvoeringen van dezelfde nummers bij zaten", legt Frank uit. "De eerste paar nummers van het album komen uit de periode waarin mijn ouders kort na elkaar overleden. Het viel toevallig samen met een lange reis die ik maakte door Zuidoost-Azië."

De nummers nemen de luisteraar vervolgens aan de hand langs verschillende thema's zoals de liefde en wat er speelt in de maatschappij. "Ik kom uit een volksbuurt in Heseveld en had niet altijd de bevoorrechte positie die ik nu geniet. Daardoor voel ik mij nog altijd verbonden met de mensen uit deze laag van de samenleving. Daar kom ik immers vandaan. Nijmegen speelt nog steeds een grote rol in mijn muziek en wanneer ik een interview heb met media uit bijvoorbeeld de randstad, neem ik ze mee naar de heuvels van Groesbeek. Ze weten niet dat deze pracht in onze stad te vinden is. Wellicht omdat ze zo gewend zijn aan de polder", lacht Frank.

Het Mooiste & Het Beste 2 bestaat uit drie cd's en een dvd, gebundeld in een boek met teksten en toelichting. "Mijn vader was typograaf en ik heb daardoor altijd wel iets met boeken gehad. In 2007 bracht ik voor het eerst een combinatie van een cd in boekvorm uit en dat beviel goed. De teksten in het album zijn in spreektaal opgetekend en daardoor leest het makkelijk weg. Ik vertelde de verhalen tegen een vriend terwijl de muziek op de achtergrond werd afgespeeld. Eigenlijk houd ik er niet van om terug te kijken, maar op deze manier begon ik het steeds interessanter te vinden om stil te staan bij mijn eigen werk."

Met dit album trekt Frank en zijn band momenteel langs theaters en zalen door heel Nederland. "Ik geniet erg van deze tour. We hebben zorgvuldig nagedacht over het licht tijdens de shows, waardoor het lijkt alsof je droomt en weg van de wereld bent. Het is fijn om weer liedjes te spelen die ik heel lang niet meer heb gespeeld. De tour eindigt op 26 en 27 mei in de Stadsschouwburg in Nijmegen en dat voelt altijd weer als thuiskomen."

