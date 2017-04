NEC maakt statement #handinhand

NIJMEGEN - Naar aanleiding van de mishandeling van twee homoseksuele mannen in Arnhem afgelopen weekend is op social media een solidariteitsactie gestart. Met de hashtag #handinhand plaatsen mannen foto's waarop zij hand in hand te zien zijn. Zo ook de mannelijke werknemers van NEC Nijmegen (zie foto).

Inmiddels is bekend dat er al aanhoudingen zijn verricht naar aanleiding van de mishandeling in Arnhem. De slachtoffers werden door een groep jongens mishandeld met een betonschaar.