Nieuw in Nijmegen: het Drakenbootfestival

NIJMEGEN - Er komt een nieuw festival in Nijmegen! Op zaterdag 26 en zondag 27 augustus vindt de eerste editie plaats van het Grolsch Drakenbootfestival, op de nieuwe Spiegelwaal.

De Spiegelwaal is het perfecte décor voor een drakenbootrace. Met een echte 'tribune' om heerlijk in de zon naar de spannende races op het water te kijken. Op de kade vind je mooie foodtrucks met heerlijke hapjes, een podium waar toffe bands spelen, een gezellige braderie en ook voor kinderen is er van alles te beleven.

Bedrijven, buurten en verenigingen

Op zaterdag zijn er drakenbootraces voor bedrijven uit Nijmegen en omgeving, op zondag zijn de buurten en verenigingen aan de beurt. Drakenbootvaren is niet moeilijk. Je hoeft geen ervaring te hebben, iedereen kan mee doen. Een drakenboot lijkt een beetje op een lange kano, van 12 meter lang en 1 meter breed, met een drakenkop- en staart. Teams bestaan uit 17 man: 1 trommelaar en 16 peddelaars. De organisatie zorgt voor ervaren stuurmannen/vrouwen die de teams uitleg geven, begeleiden en die de boot besturen.

Ook meedoen?

Naast leuke prijzen voor de teams met de snelste tijden, is er ook een originaliteits-prijs. Een jury beoordeelt de teams ook op hun looks. Elke dag wordt een team gekozen die er het meest ludiek, mooi of bijzonder uitziet.

Wil je ook meedoen met je bedrijf, buurt of vereniging? Kijk dan op de website: www.grolschdrakenbootfestival-nijmegen.nl.