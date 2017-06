Gratis 'shoppen' bij Deelkring Lent

"Je neemt mee wat je nodig hebt en je geeft af wat je over hebt", dat is volgens vrijwilligster Marian van Moerkerk de gedachte achter Deelkring Lent. "Hier hoef je dus niets te betalen voor de spullen die je meeneemt; wie je ook bent en wat je achtergrond ook is. Iedereen is welkom om te delen."

Nijmegen - Inmiddels is het bijna drie jaar geleden dat Deelkring Lent van start ging in een leegstaande kas aan de Vossenpelsestraat in Lent. "Een prima locatie waar we helaas eind vorig jaar afscheid van moesten nemen." Sinds januari hebben ze een nieuw plekje weten te vinden in de kas van Bert Disveld. "Ook een prima plek, alleen moeten we hier wel huur betalen. Vandaar dat we tegenwoordig, eigenlijk geheel tegen onze principes in, een potje bij de ingang hebben staan waarin mensen een vrijwillige bijdrage kunnen achterlaten zodat wij in onze vaste lasten kunnen voorzien", vertelt vrijwilligster Anne van Luijk.

Want verder komt er geen geld aan te pas binnen de Deelkring. Marian: 'We werken ook niet met bonnen of tegoeden voor wat je hebt ingeleverd. Je neemt gewoon mee wat je nodig hebt. En als je iets hebt liggen dat je verder niet meer gebruikt, dan kun je dat ook weer bij ons inleveren." Hetgeen wordt ingeleverd moet overigens wel heel, schoon en bruikbaar zijn. "Dat controleren wij nauwkeurig." Het is dan ook eigenlijk niet de bedoeling dat doordeweeks spullen voor de deur van de kas worden achtergelaten. "Inbrengen kan gewoon tijdens de openingsuren."

Wat je bij de Deelkring kunt halen of brengen, is heel divers. "Kleding, boeken, speelgoed, klein huishoudelijk goed en ga zo maar door. Helaas hebben we hier niet de ruimte om ook grotere meubels te stallen, maar dat is wel de droom voor een eventuele volgende locatie." Behalve een nieuwe, grotere locatie en spullen die vervolgens weer gedeeld kunnen worden, zijn ook nieuwe vrijwilligers meer dan welkom. Anne: "Zowel vrijwilligers die op zaterdagmiddag in de Deelkring willen staan, als 'taakgerichte vrijwilligers'. Bij dit laatste kun je bijvoorbeeld denken aan mensen die ons kunnen helpen bij het aanvragen van subsidies voor het betalen van de huur of vrijwilligers die willen helpen met onze publiciteit. Alle hulp is welkom!" Deelkring Lent is sinds kort onderdeel van Stichting Deelkring 't K.A.N. "Ons doel is om in de toekomst meerdere Deelkringen in de regio te beginnen om net als in Lent de deeleconomie te stimuleren, een plek te bieden voor ontmoeting en inspiratie die openstaat voor alle lagen van de bevolking en voor alle vormen van delen."



Zaterdag van 12.00 tot 15.00 uur geopend aan de Dijkstraat 1 in Lent. Iedereen is welkom. Meer info via Facebook.