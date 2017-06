Brandgrens nu zichtbaar

NIJMEGEN - De eerste herinneringsplaatjes van Brandgrens024 zijn gelegd. Initiatiefneemster Bregje Jaspers: "De komende maanden worden er in totaal bijna 800 herinneringsplaatjes gelegd voor de slachtoffers van het bombardement van 22 februari 1944 in het centrum van Nijmegen. De markeringen geven de grens aan van het verwoeste gedeelte van de binnenstad." Een initiatief waar zij samen met andere enthousiaste vrijwilligers inmiddels alweer zo'n twee jaar mee bezig is. "Spannend dat het nu eindelijk zo ver is." Het project wordt mede gesteund door leverancier Naamborden.nl en de jongens van het Ambachtsplein.

(Foto: Maaike van Helmond)