Vierdaagselopers gezocht voor De Liedjesfabriek

NIJMEGEN - De Liedjesfabriek - een stichting die zieke kinderen door muziek een flinke steun in de rug wil geven - is op zoek naar sponsorlopers voor de 101ste editie van de Vierdaagse. Met de hulp van de sponsorlopers wil de Liedjesfabriek graag een volgende stap zetten en zieke kinderen niet alleen in het ziekenhuis, maar ook thuis of op locatie bezoeken.

Hiervoor heeft de stichting de 'Liedjesmobiel' ontwikkeld: een camper voorzien van studiofaciliteiten en muziekinstrumenten die nodig zijn om een professioneel liedje te maken. De Liedjesfabriek gebruikt de kracht van muziek om zieke kinderen hun zorgen even te laten vergeten. Samen met een professionele muzikant schrijft het patiëntje een liedje over een eigen gekozen onderwerp. "Wij geven kinderen de mogelijkheid zich te uiten in tekst, geluid en beeld. Door emoties de ruimte te geven, komt niet alleen nieuwe energie vrij, maar kan het patiëntje ook angst en pijn beter bestrijden, wat ook de behandeling ten goede komt", aldus Patrick Spierts, een van de initiatiefnemers van de Liedjesfabriek. Tijdens de Vierdaagse ervaren de lopers zelf de motiverende werking van muziek. "Gedragen worden door muziek is een bekend fenomeen onder wandelaars, het vermindert vermoeidheid en pijn en verbetert de gemoedstoestand", aldus Spierts. De Liedjesfabriek zorgt voor T-shirts voor haar lopers en voor support langs de kant. Aanmelden? Mail naar adrienne@liedjesfabriek.nl.