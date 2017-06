Oranjepop in Hunnerpark

Nijmegen viert donderdag 27 april Koningsdag in het Hunnerpark. Zoals elk jaar heeft Oranjepop weer een mooie line-up, met klinkende namen als Navarone, Andy Frasco, Jeangu Macrooy, Pink Oculus, Donnerwetter en Thijs Boontjes Dans - en Showorkest op het programma is er geen betere plek om het Nijmeegse festivalseizoen te starten dan op Oranjepop.

NIJMEGEN - Ook naast de muziekpodia is er in het Hunnerpark genoeg te beleven.

Zo heeft Het Zusje van Debbie dit jaar haar eigen area op het festival, waar de hele dag de fijnste deuntjes gedraaid worden en echt Koningsdagspelen gespeeld kunnen worden. Wel met een knipoog natuurlijk, zoals het Oranjepop betaamt!

Kinderen kunnen zich de hele middag creatief vermaken in de Lindenberg Talententuin.

Daarnaast start Oranjepop dit jaar wederom met de inmiddels traditionele Syrische picknick.

Om 12 uur is het terrein al geopend, en ben je van harte welkom om heerlijk relaxt te komen picknicken in het groene gras van het Hunnerpark. Om 13.00 trapt de mysterieuze Lakshmi het muziekprogramma af. Nijmeegs Trots Navarone zal Oranjepop 2017 afsluiten. Navarone is al sinds hun eerste album 'A Darker Shade of White' in 2012 uitkwam een van de grootste rockbands van Nederland. Bekijk het programma op:

oranjepop-nijmegen.nl