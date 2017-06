Stevensbiertje: Al mot ik krupe

De eerste editie van het Stevensbier heeft een toepasselijk naam: Al mot ik krupe, naar het beroemde lied van Graodus fan Nimwegen. Op het etiket staat het silhouet van de kerktoren en de waterspuwer van het zuiderportaal.

NIJMEGEN - "Ons Stevensbier gaat over smaak. Over verbinden en trots zijn op Nijmegen, met de kerk en met elkaar. Nijmeegs bier verbroedert", zegt Heleen Wijgers, directeur van Stichting Stevenskerk. "Het brouwen van een biertje is een belangrijk initatief om geld in te zamelen voor onderhoud en verduurzaming van de kerk."

Eeuwenoude band

Bestuurslid Paul Schreurs ging afgelopen vrijdag bij de presentatie in op de geschiedenis van het Nijmeegs bier én de kerk. "Bier en kerk hebben spiritualiteit als gezamenlijk thema. Een eeuwenoude band als ik denk aan de kloosters die al in de vroege middeleeuwen tripels en dubbels brouwden. De trappisten zijn er bekend mee geworden."

Schreurs verwijst naar de stadrekeningen uit de 16e eeuw. De vele tonnen bier leverden het stadsbestuur vele belastinginkomsten op. Beter gezegd, het was in die tijd de belangrijkste inkomstenbron.

Brouwer en biersommelier Gert de Graaf (tevens eigenaar van Nijmeegs oudste café In de Blaauwe Hand) wijst op de roemruchte geschiedenis van het Nijmeegs bier.

Zo werd het Nijmeegs Molbier in de 17e eeuw gebrouwen door tientallen kleinschalige brouwerijtjes in de benedenstad.

Straatnamen als Gruitberg en de Korte en Lange Brouwerstraat houden de herinnering levend.

"Het mol was troebel, donker en vaak heel zuur. Echt heel iets anders als we nu gewend zijn aan bier. Wij zouden het niet te zuipen vinden. Het originele recept is echter nooit gevonden", aldus De Graaf.

Nachtburgemeester Angela Verkuijlen mocht als eerste het nieuwe bier tappen. Aansluitend proostte ze met directeur Wijgers op de goede afloop: een mooie bijdrage voor de kerk. Vervolgens mochten de genodigden de eerste Stevensbiertje proeven en degusteren.

Het nieuwste speciaalbiertje van de stad is gebrouwen door De Hemel. Stevensbier 'Al mot ik krupe' is een blond bier, ongefilterd tarwebier met een frisse hopbitterheid. Met traditionele bestanddelen als water, gerst, tarwemout, hop en gist. En met een sterkte van 6 procent.

De eerste editie is gefinancierd door 'Wij zijn Nijmegen'. Een pakket van zes flesjes is vanaf deze week te koop voor 15 euro in de Stevenskerk.

Daarnaast is het ook verkrijgbaar op de tap en in fles in verschillende horecazaken in Nijmegen.

