Wij houden van "papieren tradities" en sturen graag een kaartje per post naar familie en vooral naar de kleinkinderen. Daarvoor keken we in de draaimolens vol verzend-ideeën bij een winkel. "Dese liekt mien leuk feur Ricky!" vingen wij ongevraagd op. Een man toonde een afbeelding aan een voor mij onzichtbare vrouw. "Die het niks met beeste," klonk het korzelig. "Mot 't rije?" probeerde hij. "Jao en herd. Wit jij da nog nie!" Er werd gedraaid aan de kaartenmolen. "Die staon hier nie. Bij jou messchien?" De vrouw reageerde niet maar zocht wel verder. Wij kenden deze situatie.

"Suuk jij muir ferder, ik hou d'r mee op!" Een zichtbare opa wrong zich tussen de obstakels door. Hij zag mij. "Ken je da? Al juire houdt sij 't fol. Die kiender hange die kuirte nie meer op. Froeger liete se ons spontaon sien, wuir se hinge." Die verrassing was weg. "Nou wete se faok nie ins da se gekomme wuire."

Zijn vrouw kwam met stuurs gezicht te voorschijn. Twee kaarten met race-auto's erop. "De eigeste fan feurig juir. Stuur die muir gerust op." De vrouw liep de winkel in om ze te betalen. "Denk je aon possegels!" Ze stak een hand op.

Een lach verscheen. Jarenlang maakten ze trektochten door het buitenland. Kampeerden soms wel op meer dan tien campings. "Huir moeder mos wete wuir we saote. Gewoon sjeloers. Kwaod laoter as we ons nie geliek gemeld hadde. Muir belle was een kriem. Ien telefooncelle!" Ze eiste bijna een kaartje van iedere stad of omgeving. Die stonden later wel keurig in volgorde op haar dressoir. Om mee op te scheppen. "Duir wuire se dus allenig feur. Misschien nooit gelese wat d'r achterop stond. Hebbe we één juir alle kuirtjes gestuurd sonder possegel. Toen hoefde het niet meer."

Die oplossing bleek toch te radicaal voor hun kinderkaarten.

"Wat hebben wij dan geweldige postontvangers," zei ik met trots tegen mijn vrouw. Ze reageerde enthousiast: "Dan kun je nu beter gaan zoeken in plaats van staan praten en naar mensen te kijken!" Een uitstekend idee vond ik! Daar moest zij dan maar gelijk aan beginnen.