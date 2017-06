Column Sanne Leferink: hospiteren

Studeren, shoppen en stappen. Hoe beleven Nijmeegse jongeren hun stad? De Nijmeegse studente Sanne Leferink (20) vindt wekelijks antwoorden.

Zenuwachtig speur ik de straat af, op zoek naar het huis met de witte hekjes. Fietsen voor de deur, smerige ramen, slecht onderhouden voortuin, kapotte dakpannen. Dat is wat ik me altijd voorstel bij studentenhuizen. Het blijkt mee te vallen. "Kom binnen!" Ik ben iets te vroeg en dus word ik zoet gehouden in de keuken. Het voelt wat kil aan, maar beschikt over alles waarover een keuken zou moeten beschikken. Samen eten komt er niet zo vaak van. Daar is iedereen te druk voor. Jammer, maar ergens ook prettig om in alle rust een pasta pesto te kunnen bereiden.

De kamer is op zolder, waar je middels een steil trappetje kunt komen. Dat wordt wat na een avondje stappen. "Gaan jullie ook wel eens samen de stad in?" Ze geven aan dat eigenlijk nooit te doen. Nou hoeft het voor mij niet elke dag feest te zijn, maar ik houd wel van wat gezelligheid.

De kamer is groot en ziet er haast té netjes uit voor een studentenkamer. Toch blijken er ook wat gebreken te zijn. Zo is er geen centrale verwarming en is alles enkel glas. Op het tweezitsbankje neem ik plaats, waar ik al snel aan een kruisverhoor word onderworpen. Hospiteren heeft eigenlijk meer weg van solliciteren. Je stuurt enorm veel mailtjes, maar hoort vrijwel nooit iets terug. Mijn studie doet mensen meestal afschrikken. Filosofen zijn immers altijd wazige types. Als je geluk hebt word je uitgekozen om op gesprek te komen. Daar krijg je een berg vragen, waar je vaak het antwoord niet op weet. "Als je een drankje zou zijn, welke zou dat dan zijn?" Of: "Welk dier denk je dat je in je vorige leven geweest bent?" Over wazig gesproken. Op mijn sollicitatiegesprek vallen de vragen gelukkig mee. Nieuwsgierig geef ik hen wat vragen terug.

Ik ondervind dat het huis niet helemaal bij mij past en besef me dat het nog knap lastig gaat worden om een leuke kamer in Nijmegen te vinden. En ik maar denken dat ik er zo een gevonden heb. Als ik de horrorverhalen van mijn vrienden moet geloven, zijn kamers in Amsterdam en Utrecht al helemaal niet te krijgen. Zij hebben gemiddeld zo'n twintig keer zonder succes gehospiteerd. "We laten je morgen weten of je het geworden bent!" Het telefoontje heb ik nooit gekregen. Wel heb ik mijn eerste hospiteer-ervaring. Nog 19 te gaan.