Benefietfestival voor oude 'Stomie'

Sinds begin dit jaar zet een groep vrijwilligers van Stichting Stoomgroep de Goffert zich in om de oude stoomtrein terug te halen naar Nijmegen. Kidsfest de Goffert laat zien welke spannende tocht de locomotief maakt tijdens zijn terugreis.

In de drukte van Koningsdag op 27 april flyeren Ruben van der Doelen en Maren Eppingbroek zo fanatiek mogelijk om hun evenement Kidsfest de Goffert op 20 mei te promoten. Het duo organiseert het samen met hun medestudenten van de HAN om het oude stoomtreintje weer naar het Goffertpark te halen. "Voor onze minor Evenementenmanagement kozen wij dit initiatief. Wij wonen nog niet lang genoeg in Nijmegen om het oude stoomtreintje te hebben meegemaakt en moesten ons in het begin flink inlezen. Sinds februari zijn wij ermee bezig en het is mooi om te zien hoe de oude attractie nog leeft bij de buurtbewoners en de vrijwilligers die het treintje weer naar terug willen halen."

De eerste trein maakte in de jaren 70 zijn eerste rondje rondom het Goffertpark, waarbij jong en oud genoten van een ontspannen ritje. Vanaf 1985 nam een tweede trein de dienst over op een nieuw traject rondom de huidige kinderboerderij. Deze trein werd in 2012 verkocht aan een pretpark in Zweden en vandaag de dag staat deze weer te koop. Stichting Stoomgroep de Goffert wil de trein weer terugbrengen naar Nijmegen, maar daar is wel 100.000 euro voor nodig.

Kidsfest de Goffert gaat daarbij helpen, legt Maren uit. "Op zaterdag 20 mei is er van alles te beleven voor jong en oud op Kinderboerderij De Goffert. Om het verhaal bij de kinderen levendig te maken hebben wij Stomie de mascotte in het leven geroepen. Het verhaal erachter is de spannende reis naar Nederland die de stoomtrein maakt. Om zoveel mogelijk geld binnen te halen is er die dag een sponsorloop, de zogenaamde 'Crazy Run'. De deelnemende kindertjes lopen langs stations die de landen vertegenwoordigen waar Stomie doorheen komt tijdens zijn terugreis: Zweden, Denemarken, Duitsland en Nederland. De kinderen voeren leuke, simpele opdrachten uit waarbij ze een stempeltje kunnen verdienen. Het hele parcours is zo'n 700 meter lang en na elk station kunnen de lopers uit de race stappen. Zo kunnen zelfs de allerkleinsten meedoen."

Ook aan de ouders wordt gedacht, verzekert Ruben. "Er is live muziek en er staan foodtrucks. Voor wie niet aan de sponsorloop meedoet zijn er zijn workshops dansen, drummen en voetballen."

Ook benieuwd naar de terugkeer van Stomie? Kijk op www.stoomgroepdegoffert.nl en schrijf je in voor de Crazy Run. Kidsfest de Goffert start op 20 mei om 12.00 uur aan de Slotemaker de Bruïneweg 268.