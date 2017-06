De nieuwe brug over de geul in de Stadswaard werd vorige week in gebruik genomen. De 7-jarige Sebastiaan van BSO Struin onthulde de door zijn bedachte naam: 't Zeumplankje. Momenteel wordt de Stadswaard natuurvriendelijk ingericht voor recreanten en komt er een geul waar bij hoog water aan één kant water in kan stromen. Met de brug blijft er een doorgaande struinroute voor wandelaars bestaan. (Foto: Jaap Zoet)