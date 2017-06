Opening nieuwe winkel Het Goed

"We zitten hier op een ideale plek om samen werk te maken van hergebruik." Willem van Rijn, directeur van kringloopwarenhuis Het Goed is dan ook zeer trots op de nieuwe locatie van de Nijmeegse vestiging die afgelopen vrijdag de deuren opende. "Nijmegen heeft nu de mooiste winkel van allemaal."

De opening was dan ook een feestje dat gevierd mocht worden. Omstreeks 10.00 uur 's ochtends verzamelde zich een grote groep mensen voor de deur van de nieuwe, aanzienlijk grotere winkel aan de Industrieweg 50. Onder het toeziend oog van wethouder Harriët Tiemens, Nijmeegse Annie en het complete team van Het Goed Nijmegen werd vervolgens de officiële openingshandeling verricht. "We zitten inmiddels al twintig jaar in Nijmegen waarvan we de laatste tien jaar op zoek zijn geweest naar een geschikte, nieuwe plek. Jaren waarin we vele tienduizenden tonnen aan afval hebben hergebruikt en honderden mensen aan werk hebben geholpen. Deze nieuwe locatie is een bekroning op al dat werk."

De winkel van Het Goed is nu dus van het oude, vertrouwde plekje aan de Burchtstraat verhuisd naar de Industrieweg. Regio-bedrijfsleider Jean Pierre Sprengers: "De 1300 vierkante meter winkel die we in het centrum hadden, was natuurlijk best mooi, maar de 2200 vierkante meter in ons nieuwe pand is pas echt goed. Daardoor kunnen we elke dag opnieuw laten zien wat we hebben." Ander groot voordeel noemt Jean Pierre de ligging vlakbij de DAR. "Voorheen werd daar het merendeel van onze spullen ingezameld omdat de ruimte achter onze winkel in het centrum niet ideaal was als afgiftepunt. Nu kunnen mensen gewoon bij ons hun bruikbare spullen afgeven; een DAR-pasje is niet meer nodig."

Jean Pierre erkent overigens wel dat ze door de verhuizing wellicht een bepaalde groep klanten mislopen. "In de binnenstad kwamen mensen gemakkelijk even binnenlopen, hier moeten ze gericht naartoe. Maar dat maakt niet uit, want we moeten het toch voornamelijk hebben van die mensen die heel gericht naar ons toe komen. In ons nieuwe kringloopwarenhuis kunnen we zoveel meer laten zien en aanbieden, dat het voor mensen altijd de moeite waard is om even langs te komen."

Op de Industrieweg is het aanbod van Het Goed over twee verdiepingen verdeeld; niet alleen over strakke rekken en rijen, maar juist ook met veel meer hoekjes waar mensen ideeën op kunnen doen in een gezellige, huiselijke sfeer. Bovendien vind je op de eerste verdieping een zeer uitgebreide boekenafdeling en een Smaaklokaal waar koffie, thee, fris en lokale lekkernijen worden geserveerd. "Ik nodig iedereen uit om zelf eens een kijkje te komen nemen."