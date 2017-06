Kinderen De Zonnewende lopen Sunset March

Juf Marianne Broeders van Brede School de Zonnewende vindt het belangrijk dat kinderen de geschiedenis van hun eigen stad kennen. Daarom liep ze met groep 6 op 23 mei de Sunset March, ter herinnering aan de geallieerde soldaten die tijdens de Waaloversteek in september 1944 om het leven kwamen.

's Middags kwam er een oorlogsveteraan die in Bosnië gediend heeft in de klas, om met de kinderen van groep 6 te praten over het thema “Vrijheid is niet vanzelfsprekend”. Die avond liepen de meeste kinderen mee in de zogenaamde Sunset March. Dit is een mars, die sinds 19 oktober 2014 dagelijks gelopen wordt, als eerbetoon aan de geallieerde militairen die gevochten hebben voor de vrijheid van Nederland.

Op de nieuwe brug, de Oversteek, staat een lichtkunstwerk dat herinnert aan deze 'Waalcrossing'. Bij zonsondergang worden 48 lichtmasten om beurten ontstoken in marstempo. Iedere avond, als het eerste paar lichtmasten wordt ontstoken, loopt een veteraan de Sunset March mee in het tempo waarin de lichten aangaan.

Op 23 mei liepen de kinderen van juf Marianne in groepjes (elk groepje met een oorlogsveteraan erbij) de Sunset March. Na afloop brachten ze een groet bij het monument op de Oosterhoutse dijk. De kinderen waren erg onder de indruk volgens hun juf.