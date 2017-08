Vierdaagsefeesten opent met drukste zaterdag ooit

Op zaterdagmiddag 15 juli werd op verschillende locaties Nijmegen 'in de Vierdaagsefeestenstand' gezet. Met een zwoele zomerbries in de rug stapte een flink aantal bezoekers richting centrum. Een succes, aldus de organisatie van de Vierdaagsefeesten Nijmegen.

Kidsloop

"Jort Sport zorgde voor de warming up en na het officiële startschot van burgemeester Bruls startten 400 enthousiaste kids vanaf het Museumplein aan de derde editie van de Kidsloop, het wandelevenement voor Kids."

Opening StevenskerkLive en ZomerExpo

"De vernieuwde ZomerExpo, een prachtige tentoonstelling georganiseerd door Galerie Bart, werd voor het eerst getoond aan het publiek en de 24e Nijmegenprent werd onthuld. Rondé gaf een voorproefje van wat later in de avond een prachtig concert zou worden in een uitverkochte Stevenskerk."

Dansend de feesten in

"Op de SMKMRKT was het vroeg in de middag al dansen geblazen. De naald van de eerste plaat lag nauwelijks in de groef of de dansvloer stond al vol met stijldansende 65plussers én 65minners. Een mooie mix van jong en oud dansten de middag in."

De eerste Abseilster van 2017

"De Gelderlander had de primeur want trof Simone Teerink die uit Utrecht naar Nijmegen kwam voor een bezoekje aan het MuZIEum maar daar een gesloten deur trof. 'Dan maar de stad in op zoek naar ander avontuur' daalde ze deze Vierdaagsefeesten als eerste af van de toren van de Stevenskerk."

Mensen die lezen als een boek

"De Bibliotheek Gelderland Zuid opende vandaag de Human Library. Een bibliotheek waar je 'het verhaal achter de mensen' kon lenen, net zoals je een boek leent. De eerste twee gasten komen uit Nijmegen. Shelly Roso vertelde over haar laaggeletterdheid en hoe ze deze achter zich wist te laten en uitvaartverzorger Mike Beems legde uit hoe het is als de dood je werk is."



Eilandgangers hebben hun stek gevonden

Festival Op 't Eiland is in een korte tijd een begrip geworden voor iedereen die even zijn schoenen wil uitschoppen en het gevoel van een minivakantie wil hebben. Ontspannen genieten van relaxte muziek terwijl de kids in de weer zijn met hooibalen of op expeditie gaan. Muzikant en Oud NEC-speler wist op de eerste dag van Vierdaagsefeesten deze ontspannen sfeer perfect te vertalen naar zijn eigen optreden. Al tokkelend op een stoel serveerde hij prachtige verhalende liedjes en vertelde over zijn fijne tijd in de Waalstad. Het pontje werd helaas uit de vaart gehaald vanwege technische mankementen. De mensen die zich nog op het pontje bevonden zijn door RWS naar vaste wal gebracht. De hoop is dat het pontje snel weer vaart."



Drukte in de stad

"De eerste dag was een typische zwoele zaterdag. Warm, en voor de hardlopende obers en swingende artiesten soms zelfs heet. In een subtropisch tempo druppelde de stad vol en in de vroege avond was het op alle plekken goed en gezellig druk. Met de nadruk op druk én op gezellig! Het was namelijk nog nooit eerder zo druk op de eerste dag van Vierdaagsefeesten. Overdag liep de stad al warm, maar vooral 's avonds kwamen de bezoekers in drommen de stad in. Alle 40 locaties van de stad liepen vol en ook de nieuwe locaties hadden de eerste dag een goede start."

Bezoekersaantal: zaterdag 15 juli 2017 205.000 (zaterdag 2016 190.000)