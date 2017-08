Dag twee Vierdaagsefeesten: zingen en vuurwerk

De tweede dag van Vierdaagsefeesten (zondag 16 juli) zit erop. "Waar de zon volop haar werk deed en de dag bol stond van zin, zingen en zingeving", meldt organisatie Vierdaagsefeesten.

Lekker op de letter

"Özcan Akyol is een man van het woord, een geboren verteller. In de tjokvolle Noorderkapel van de Stevenskerk vertelde hij over de totstandkoming van zijn boeken, de keuzes die hij maakte en de rol van zijn vader in zowel zijn leven als zijn boeken. Mensen stonden in de rij om deze lezingen mee te maken."

Ik denk dus ik besta

"René ten Bos is denker. En niet zomaar een. Hij is de denker des vaderlands. Zonder plankenkoorts maar met een goed verhaal. Bij Café van Ouds gaf ten Bos een lezing, of eigenlijk een performance met de snelheid van een wervelwind waarin hij van alles aan de kaak stelde, in twijfel trok of juist de vinger op de zere plek legde. Ten Bos voorzag ons van stof tot nadenken waarmee we de rest van de avond zoet waren."

Heel Nijmegen zingt Nederlands

"Stembanden uit alle landen kwamen samen op het Museumplein tijdens heel Nijmegen zingt Nederlands. Klassiekers als Opzij, Opzij, Opzij, Iedereen Is Van De Wereld en 15 Miljoen Mensen werden uit volle borst meegezongen. De zangers van de No Refugee Rockmusical haakten ook aan tijdens dit meezingspektakel."

Waal in Vlammen

Ook dit jaar stond de Waal in Vlammen. "Klokslag half elf veranderde de donkere lucht boven de Waal in een mum van tijd tot een veelkleurig expressionistisch kunstwerk. De Spaanse leverancier Europla in samenwerking met de Nederlandse beziger Dream Fireworks hadden met dit voornamelijk milieuvriendelijke vuurwerk werkelijk alles uit de kast getrokken. Uit de kelen van de toeschouwers klonk de ene wauw na de andere. De vuurwerkkijkers van het eerste uur, de bewoners van het verzorgingshuis dat via Zorggroep ZZG aansloot kunnen dat beamen. Zij hebben immers veel edities van de Waal in Vlammen meegemaakt. Vanaf een speciaal 'ouderen VIP-deck' zagen ze de Waal in Vlammen en het oordeel was unaniem: 'dit is de mooiste vuurwerkshow die ik in al die jaren gezien heb!'"



Bezoekersaantallen

zaterdag 15 juli 2017 205.000 (zaterdag 2016 190.000)

zondag 16 juli 2017 215.000 (zondag 2016 230.00)