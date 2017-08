Finale 4-Daagse TOP1000

De finale van de 4-Daagse TOP1000 bij Radio 024 wordt vrijdag 21 juli vanaf 09.00 uur gepresenteerd door Jos de Graaf, Rick van Velthuysen en Erwin Peters. De 4-Daagse TOP1000 is letterlijk van start tot finish te horen: Het eerste nummer, de nummer 1000, was op dinsdag 18 juli om 04.00 uur te horen en de nummer 1 wordt vrijdag iets voor 18.00 uur gedraaid.

Jos de Graaf trapt vrijdag om 09.00 uur op bijzondere wijze af met nummer 101. Rick van Velthuysen is daarna van 11.00 tot 14.00 uur te horen bij Radio 024. Erwin Peters neemt de luisteraars tot 18.00 uur mee voor de ontknoping van de lijst. Iets voor 18.00 uur draait hij de ultieme 4-Daagse Hit van 2017.

'Walking On Sunshine' van Katrina & The Waves is volgens de luisteraars van Radio 024, de wandelaars van de Nijmeegse 4Daagse en de bezoekers van de Vierdaagsefeesten, de ultieme 4-Daagse hit. De Nijmeegse rasartiest Ronnie Ruysdael staat met 'Nijmegen' op de tweede plaats en Dire Straits met 'Walk Of Life' en 'You'll Never Walk Alone' van Gerry & The Pacemakers maken de Top 4 compleet.

De favoriete 4-Daagse hit van…

Teddy Vrijmoet, directeur Vierdaagsefeesten: Stromae - Alors On Danse.

Hubert Bruls, burgemeester Nijmegen: Gradus van Nimwegen - Al Mot Ik Krupe.

Johan Willemstein, marsleider Gerry & The Pacemakers - You'll Never Walk Alone.

Erwin Peters, deejay 4-Daagse TOP1000 Nancy Sinatra - These Boots Were Made For Walking.

Rick van Velthuysen, deejay 4-Daagse TOP1000 Status Quo - Roll Over Lay Down.

Ruben Hein, zanger The Police - Walking On The Moon.

Arno Arts, ex-profvoetballer N.E.C. Nijmegen John Farnham - You're The Voice.

Corine van Dijk, radiopersonality, Paul de Graaf - 4 Dagen Lang.



