Station Heyendaal gaat op de schop

Station Nijmegen-Heyendaal wordt onder handen genomen. Er komt onder andere een nieuwe oversteek over het spoor en een betere entree. "Bovendien worden de perrons verbreed voor meer capaciteit. Zo komt over een aantal jaren een einde aan overvolle perrons en volle trappen voor de groeiende groep reizigers", aldus de provincie Gelderland die in deze samenwerkt met de gemeente Nijmegen. Op korte termijn wordt een extra trap geplaatst en worden de chipkaartpaaltjes verplaatst.

Sinds de opening van Station Nijmegen-Heyendaal in mei 1972 is het aantal treinreizigers gegroeid naar 7200 in- en uitstappers per dag en de verwachting is dat het aantal reizigers op de Maaslijn in de periode 2016-2031 met nog eens 18 procent groeit. "Vooral studenten en medewerkers van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen, de Radboud Universiteit en het UMC maken gebruik van het station. Dit leidt tot volle perrons, drukte op de smalle trappen en lange rijen voor de chipkaart-paaltjes van vervoerder Arriva. Het station is nu bovendien moeilijk te vinden voor reizigers en de uitstraling past niet meer bij een moderne campus."

Directe aanleiding voor de grote opknapbeurt is de elektrificatie van de spoorlijn Nijmegen-Roermond over een paar jaar. Conny Bieze, gedeputeerde mobiliteit, is blij met de plannen: "De campus is zowel voor Nijmegen als Gelderland belangrijk. Hier werken en studeren tienduizenden mensen die uit de hele regio en van ver daarbuiten komen. Daar hoort een station met goede voorzieningen bij."

De Nijmeegse wethouder Harriët Tiemens: "Het station was hard toe aan verbetering. Het is een heel belangrijk dagelijks verkeersknooppunt voor vele duizenden studenten, werknemers en bezoekers van de universiteit en de HAN. Het nieuwe station wordt ruimer en veiliger. Dat is prettig voor de reiziger, maar ook voor andere weggebruikers en omwonenden. Looproutes zijn bijvoorbeeld beter en dat zorgt voor een meer overzichtelijke situatie."

De geschatte kosten van de verbetering zijn 8 miljoen euro. De provincie heeft 5 miljoen gereserveerd. Nijmegen heeft 2 miljoen geraamd en gaat voor de resterende miljoen dekking zoeken via subsidies.

Provincie en gemeente gaven samen de opdracht voor een scenariostudie en betrokken bewoners, gebruikers en andere partijen bij de studie.

Dit jaar wordt het schetsontwerp opgesteld en de planning opgesteld voor de uitvoering van alle maatregelen. Hierbij wordt waar mogelijk aangesloten bij de elektrificatie van de spoorlijn. Naar verwachting starten de werkzaamheden op z'n vroegst in de periode 2020-2021.