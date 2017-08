Vierdaagsefeesten dag 6: gezond ondernemen

Donderdag 20 juli; dag zes van Vierdaagsefeesten. "De feestfinish is in zicht. Nog even doorstappen voor de professionele feestgangers en dan tellen we al weer af naar 2018. Unieke Donderdag, een dag waarop de welkome wind de stad weer even opfriste na de zinderende dagen", aldus organisatie Vierdaagsefeesten.

Unieke Donderdag

"Unieke Donderdag Loopt is de start van een nieuwe traditie. Bijna 100 sporters met een fysieke of geestelijke beperking gingen van start voor een wandeling van 5 kilometer over de twee Waalbruggen. Juist voor mensen met een beperking is sporten belangrijk omdat overgewicht en obesitas op de loer liggen: sporten is niet altijd makkelijk en zit vaak niet van nature in het systeem. Wandelen is juist ook voor deze mensen een goede en makkelijk toegankelijke manier om voldoende lichaamsbeweging mee te pakken. Het wandelen tijdens Vierdaagsefeesten bleek, getuige de grote hoeveelheid aanmeldingen in dit eerste jaar, voor de doelgroep een aantrekkelijk perspectief. Al voor het officiële startschot lieten de eerste deelnemers weten volgend jaar weer van de partij te zullen zijn. Samen met Uniek Sporten en Uniek Wandelen zetten we dit initiatief graag voort."

Gezond Ondernemen

"Ook donderdag had het er de schijn van dat de manier van feestvieren langzaam aan het veranderen is. Op je gemakje hoppen van stek naar stek en ondertussen nieuwe plekken ontdekken, nieuwe mensen ontmoeten en samen nieuwe ervaringen opdoen. Om dit te faciliteren en te laten zien in het aanbod van activiteiten en de programmering wordt er ook op het gebied van "lekker eten" en "gezond ondernemen" verkend en geïnnoveerd. Wethouder Gemeente Nijmegen Harriët Tiemens benadrukte tijdens de ontvangst van het Vierdaagsefeestennetwerk van ondernemers het belang van duurzaamheid, niet alleen op het "groene vlak" maar ook op het sociaal-maatschappelijk en economische vlak. Met verwijzing naar de Europese titel Nijmegen Green Capital 2018 benoemt zij de kansen voor ondernemers om zich te profileren op duurzaamheid en juicht de ontwikkeling van het Gezond Ondernemen-Keurmerk van Vierdaagsefeesten toe. Vierdaagsefeesten stelt in overleg met haar partners dat ondernemen een vak is, en dat gezond ondernemen het vak van de toekomst is. Gezond voor je bedrijf, maar ook voor de omgeving en je klanten en afnemers. Veel ondernemers zijn hier al mee bezig. Deze ondernemers willen wij graag in het zonnetje zetten en voorzien van een Gezond Ondernemen-keurmerk."

Good Food Walk

"De eerste Good Food Walk is een feit. Een verrassende wandeling door het centrum van Nijmegen, waarin lekker en verantwoord hand in hand gaan en de 'Good Food Walkers' genoten van duurzame, vegetarische lekkernijen. Dat smaakt naar meer dus. Ham van de boer op de hoek verslaat de Spaanse hammen met gemak, geitenkaas uit Wijchen kan de concurrentie met Frankrijk makkelijk aan, insecten van Nederlandse bodem zijn net zo lekker als die andere bitterballen en groenteshakes fiets je zelf met de blender tot de ultieme smoothie. En de pannenkoeken kan je in overleg met de robot in elke gewenste vorm programmeren. Blijken ze nog lekkerder te zijn. En ondertussen landt de boodschap: heroverweeg waar je voedsel vandaan komt, want regionaal is net zo lekker of zelfs lekkerder als wanneer het wordt ingevlogen vanuit de andere kant van de wereld, of tot stand komt op de lopende band met alle toevoegingen die je eigenlijk niet nodig hebt. Er werd zelfs nagedacht over hoe we Good Food kunnen exporteren naar landen die gezond voedsel hard nodig hebben; tussen de lekkerbekken en de foodies gingen de business people met deze overweging aan de slag op zoek naar oplossingen."

Watertappunten

"Ieder jaar vestigen we weer de aandacht op de watertappunten die we enkele jaren geleden in de stad plaatsten. In samenwerking met Vitens en de gemeente. Want water in Nederland kan je prima uit de kraan drinken en hoeven we niet in te voeren vanuit Verweggistan. Natuurlijk hebben we af en toe flesjes water nodig op plekken waar geen kraanwater beschikbaar is, maar dat kunnen we ook regionaal bottelen in onze eigen flesjes die gemaakt worden van het plastic afval van dit jaar. Hoe lekker gaat dat water smaken in 2018!"

BEZOEKERSAANTALLEN

zaterdag 15 juli 2017 205.000 (zaterdag 2016 190.000)

zondag 16 juli 2017 225.000 (zondag 2016 230.000)

maandag 17 juli 2017 185.000 (maandag 2016 180.000)

dinsdag 18 juli 2017 190.000 (dinsdag 2016 170.000)

woensdag 19 juli 2017 230.000 (woensdag 2016 240.000)

donderdag 20 juli 2017 250.000 (donderdag 2016 245.000)

(Foto's: Vierdaagsefeesten/Mathijs Hanenkamp)