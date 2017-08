Vierdaagsefeesten dag 7: stappen is een kunst

Dag 7: Het zit erop. "De batterij is weer opgeladen, het nagenieten en delen van de leuke herinneringen in de appgroepjes kan beginnen. En daar hebben we het ultiem hippe keywoord te pakken: delen. We delen het feest, de dansvloer, de tips en hotspots en de zonnestralen. En als we met zijn allen de zonnestralen opvangen dan lijkt het meteen een stuk zonniger. Als er zoiets als gevoelstemperatuur bestaat dan is er ook vast een 'feesttemperatuur'. Die dan heel fijn en goed voelt. Bij ons wel in ieder geval. En dat delen we graag."

Goedendag vrij-dag

"Deze vrijdag lag de nadruk op vrij. Vrij om lekker door Nijmegen wandelen, vrij om de wandelaars aan te moedigen en ondanks de drukte kon iedereen zich vrij door de stad te bewegen. Want wij zijn een vrij toegankelijk feest. Zonder drempel, tickets, poortjes of beperkingen, en dat willen we nog heel lang zo houden. Daarom is het zo belangrijk dat iedereen zijn of haar hapje of drankje aan de bar of foodstand koopt, want daarmee betalen we de programmering. En eerlijk is eerlijk, als bezoeker hebt u daar een aardig steentje aan bijgedragen want u spendeerde gemiddeld €44,= per persoon."

En hoe ziet dat er uit, zeven dagen Vierdaagsefeesten?

"Dit jaar hebben we het maar eens flink op een tellen gezet. We vroegen onze bezoekers wat ze van onze feesten vinden, hoe vaak ze komen en met wie allemaal. En uiteraard is alles een gemiddelde, daar zijn we tenslotte Nederlanders voor.

Van de bezoekers is gemiddeld 54% vrouw (en de andere 46% man) en de gemiddelde leeftijd van onze bezoekers is 31 jaar. De helft (51%) van onze bezoekers komt uit Nijmegen, 15% uit de nabije omgeving, gevolgd door Utrecht en Brabant. 85% van de bezoekers zijn trouwe Vierdaagsefeestengangers want zij hebben de feesten al meer dan 3 keer bezocht."

Happy together

"De meeste bezoekers komen samen met iemand. Vrienden, familie, bekenden of collega's. Een kwart van onze bezoekers komt als duo en ook het vierspan scoort hoog. Het is een nek-aan-nek race tussen de avondbezoekers en de mensen die ook al overdag komen, 44% om 45%. Is dat een impliciete vraag naar nog meer middagprogrammering?"

De antwoorden op de vraag hoeveel dagen de feesten worden bezocht is een prachtig poldermodel. ""Ik kom één dag" tot en met "ik kom alle dagen" scoren allen rond de 15%. Vierdaagsefeesten biedt dus veel voor vele feestvierders. De Vierdaagsefeestenbezoeker deelt desgevraagd ook zijn gevoel met ons: 59% zegt zich altijd veilig te voelen en 37% zegt zich vaak veilig te voelen. Vierdaagsefeesten wordt gemiddeld beoordeeld met een 8,5 waarbij 58% aangeeft zeer tevreden te zijn over de sfeer, en 40% tevreden is. Een waardig en groot compliment aan de bezoeker zelf dus!

Voor volgend jaar

"Als er niets meer valt te wensen dan valt er ook niks meer te winnen. Meer wc's voor de dames worden gewenst en liever ook niet al te duur, misschien toch een plaspas voor heel de stad? We gaan graag met de ontwikkelingen mee en het liefst met zo weinig mogelijk papier. Dus het is fijn om te lezen dat de meeste mensen hun informatie vinden via de website en social media. Maar toch vinden ook de digi savvy's een ouderwets programmaboekje fijn om op zak te hebben dus daar moeten we weer mee aan de slag. We zijn heel blij dat een derde (33%!) van onze bezoekers op de fiets springt. En die fietsen moeten worden gestald, daar bedenken we nog een betere oplossing voor. "



Meer bezoekers dan ooit

Totaal 2017: 1.525.000 bezoekers (2016: 1.505.000 bezoekers)

Per dag:

zaterdag 15 juli 2017 205.000

zondag 16 juli 2017 225.000

maandag 17 juli 2017 185.000

dinsdag 18 juli 2017 190.000

woensdag 19 juli 2017 210.000

donderdag 20 juli 2017 250.000

vrijdag 21 juli 2017 260.000