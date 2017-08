Orthopedische samenwerking Sint Maartenskliniek en Smith & Nephew

Ubbergen - De Sint Maartenskliniek gaat nauw samenwerken met Smith & Nephew, een internationale marktleider op het gebied van medische technologische hulpmiddelen. Doel is het verder verbeteren van orthopedische patiëntenzorg.

Mark Van Houdenhoven, voorzitter Raad van Bestuur Sint Maartenskliniek: ‘We willen met deze overeenkomst meer bereiken dan alleen het leveren van prothesen, het gaat om het continu verbeteren van patiëntenzorg. De Sint Maartenskliniek loopt in Nederland voorop als het gaat om operaties met knieprothesen. Wij hebben veel kennis en ervaring waar ook specialisten uit het buitenland regelmatig een beroep op doen en deze willen we ook delen met Smith & Nephew. Na een zorgvuldig proces met onze orthopedisch chirurgen kwamen we op onze keuze voor Smith & Nephew. Zij leveren niet alleen goede prothesen, ze hebben ook internationale ervaring en netwerken in de zorg waar onze patiënten en dokters van kunnen profiteren. Het is juist deze bredere samenwerking die bijdraagt tot verbeteringen in de zorg, je doet dat niet alleen. Daarom is de Sint Maartenskliniek de afgelopen jaren ook duurzame samenwerkingsverbanden aangegaan met verzekeraars, farmaceuten en leveranciers van medische hulpmiddelen. Een gedeelde visie op patiëntenzorg is daarbij onontbeerlijk.’

Wouter Wigmans, general manager Smith & Nephew Nederland: ‘Deze samenwerking stelt ons in staat om op langere termijn inzichtelijk te maken hoe onze gezamenlijke programma’s waarde toevoegen aan de gezondheidszorg. Wij werken samen met ziekenhuizen uit ruim 100 landen. Ik kijk er naar uit om de patiëntenzorg van de kliniek verder te helpen verbeteren, bijvoorbeeld met best practices voor nieuwe operatiekamers en de logistiek rond operaties. Als wij tegelijkertijd onze knieprothesen verder gaan perfectioneren dan wordt het een echte win-win.’

Cijfers knieprothesen*

Tussen 2011 en 2015 voerde de Sint Maartenskliniek ruim 7.700 knieprothese-operaties uit, verreweg de meeste in Nederland. De kliniek loopt ook voorop op het gebied van de zogenoemde knierevisie: een complexe operatie die nodig is als een knieprothese niet (goed) functioneert en geheel of gedeeltelijk moet worden vervangen.

Vergeleken met alle andere ziekenhuizen in Nederland, voert de Sint Maartenskliniek veruit de meeste revisieoperaties van knieprothesen uit: 1.824 operaties van 2011 tot en met 2015. Het gaat hierbij vooral om patiënten die vanuit andere ziekenhuizen komen. Het eerstvolgende ziekenhuis voerde 376 van dergelijke revisieoperaties uit. Al deze patiënten komen uit heel Nederland en variëren in leeftijd van 34 tot 87 jaar.

De Sint Maartenskliniek verzamelt al twaalf jaar anonieme behandelresultaten van patiënten die een revisie van de knieprothese krijgen. Deze database is uitgegroeid tot de grootste in zijn soort, wereldwijd.



(*) bron: zorginzicht.nl openbare database – Zorginstituut Nederland