Brug Groesbeek weer open

Groesbeek - Goed nieuws voor Groesbeek: fietsers, atb-ers en wandelaars kunnen in de benen komen, want de brug over de spoorkuil in het Groesbeeksebos is alweer open.

Het brugdek (de bovenzijde van de brug) is toe aan groot onderhoud. Uit veiligheid was de brug afgesloten, maar dat is nu ten einde. ProRail heeft met tijdelijke maatregelen het brugdek weer veilig gemaakt. Zaterdag zou de brug weer open gaan, maar dat is donderdagmiddag 27 juli al gelukt. Het wegdek over de brug is iets versmald en aan de zijkanten voorzien van bouwhekken. Fietsers en voetgangers kunnen er dus weer veilig gebruik van maken.

Toekomstig beheer

ProRail overlegde maandag met gemeente Berg en Dal en Staatsbosbeheer. Zij trokken met elkaar als belangrijkste conclusie dat alle partijen in willen zetten op het definitief behoud van de brug voor de wandelende en fietsende recreant. Daar zijn nog een paar stappen voor nodig. ProRail onderzoekt de mogelijkheden voor het definitief renoveren van de brug en de gemeente onderzoekt of en hoe zij de brug voor toekomstig beheer kunnen overnemen.