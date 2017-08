meditaties in de hoogzomer in hortus nijmegen

Nijmegen - In de maand augustus zal er op vier zaterdagochtenden 'Meditatie rond Zelfliefde en compassie' worden aangeboden. Opgave per keer noodzakelijk, uiterlijk vrijdagmiddag 16.00 uuur via contact@hortus-nijmegen.nl. Nadere informatie bij Marion de Bont, Hortus-Nijmegen, tel. 024-3561409. Zie ook www.hortus-nijmegen.nl

Op woensdagochtenden is er ochtendmeditatie van 08.30 uur tot 09.00 uur in de prachtige bloementuin van de Hortus-Nijmegen (bij regen onder de grote parasol buiten) .Opgave is hiervoor niet nodig.