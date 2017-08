Prijswinnaars Vierdaagse schoenenactie Marikenstraat nemen prijs in ontvangst!

Nijmegen - De afgelopen weken stond de Marikenstraat te Nijmegen volledig in het teken van de Vierdaagse. In de straat hingen overspanningen met daaraan kleurrijke vlaggen en schoenen. De bomen op het Raadhuisplein en het Koningsplein waren voorzien van prachtige kunstgladiolen.

Zaterdag 29 juli vond de prijsuitreiking plaats van Vierdaagse schoenenactie. Men kon een paar oude schoenen inleveren bij Hugo Boss in de Marikenstraat. De selectie van de 10 paar mooiste schoenen werd voorzien van een speciaal nummer. Via de Facebookpagina van de Marikenstraat kon hierop tot en met 23 juli worden gestemd. De vier personen met de meeste stemmen voor zijn of haar paar schoenen, wonnen een geweldig prijzenpakket t.w.v. € 250,- met hierin cadeaubonnen van diverse winkels in de Marikenstraat. Wij wensen de gelukkige winnaars veel shopplezier!