Zomercolleges Bibliotheek Muntweg groot succes

Nijmegen - Bibliotheek Gelderland Zuid startte op 1 augustus een serie zomercolleges in de Bibliotheek Muntweg. De colleges over de geheimen van het brein bleken een schot in de roos. In de vier uitverkochte colleges worden deze geheimen langzaam ontrafelt door Justin Domhof, derdejaars student Science.

Het brein lijkt soms ondoorgrondelijk, er is zo veel over te vertellen. Waaruit bestaat ons brein, hoe zijn onze hersenen door de jaren heen ontwikkeld, hoe werkt het brein samen met de rest van ons lichaam en wat kunnen gevolgen zijn van een afwijking in het brein? Voor ruim veertig senioren wordt in de bibliotheek aan de Muntweg een heleboel duidelijk.

De colleges zijn volgens de opzet van Oud Geleerd Jong Gedaan. Enthousiaste studenten die interactieve colleges over interessante thema's geven aan senioren. Door oud en jong samen te brengen, biedt het project Oud Geleerd Jong Gedaan een leuke tijdsbesteding voor senioren. Voor studenten geldt het als relevante werkervaring voor op hun cv. Een win-win situatie voor jong en oud.

Vanaf 25 oktober zijn er opnieuw interessante lezingen in deze bibliotheek, dan begint de Universiteit van Muntweg met colleges over filosofie, architectuur en kunst. Hiervoor start de kaartverkoop vanaf half augustus op www.obgz.nl/agenda.