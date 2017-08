Gebroeders van Limburg Festival 2017: 'Gemaakt in Nijmegen'

Nijmegen - Op 26 en 27 augustus 2017 vindt weer het Gebroeders van Limburg Festival plaats. In de binnenstad van Nijmegen waant u zich in de middeleeuwen met onder andere diverse kraampjes, ambachten, muziek, theater en kinderspelen!

Stevenskerk

De Stevenskerk is het middelpunt van het festival. Van cabaret tot gruwelijke middeleeuwse operaties, er is genoeg te doen! Een verteller, een zilvertekenaar, rondtrekkende musici, middeleeuwse dans: u komt ogen en oren te kort! In de Stevenskerk is een unieke expositie te zien met voorwerpen die ook in de middeleeuwen deze kerk al sierden. Op zondagochtend vindt er een speciale Middeleeuwse Kerkdienst plaats ter ere van de Nijmeegse Gebroeders van Limburg.

Avondprogramma: 'Een reis door de tijd'

Op de zaterdagavond is er een bijzondere muziekvoorstelling in de Stevenskerk die u meeneemt door het verleden! We beginnen rond 1400 en gaan vervolgens door de eeuwen heen. Het themalied ondergaat in elke nieuwe periode een transformatie: van renaissance en romantiek tot een Drs. P- en popversie. Onze eigen Gebroeders van Limburg maken hier ook de uitslag van de schilderwedstrijd bekend!

Buitenprogramma

Op de Grote Markt zijn er historische kinderactiviteiten zoals broodjes bakken en het schieten met een trebuchet. Op het Stevenskerkhof worden diverse authentieke ambachten uitgevoerd. Laat u verrassen door intrigerende demonstraties en optredens. Blijf echter op uw hoede, spectaculaire roofvogels laten hun klauwen zien in de valkenierstent!

De binnenstad zal in het teken staan van middeleeuws vermaak. Tijdens uw bezoek kunt u namelijk zomaar eens verrast worden door een spontane muziek- of theatervoorstelling! Vergeet ook niet langs de marktkraampjes op de Lange Hezelstraat te struinen en een kijkje te nemen bij de levende taferelen rondom de Sint Jacobskapel.

Blijde Incomste

Op zondag trekt de Blijde Incomste door Nijmegen, met prachtige handgemaakte kostuums, dieren en rijkversierde wagens. Dit jaar zijn tijdens deze historische optocht weer enkele nieuwe aanwinsten te bewonderen, zoals een verlovingsscène uit het getijdenboek geschilderd door de Gebroeders van Limburg. Van het Hof van Gelre tot de Gelderse draak: de optocht zit vol verrassingen!

Belevenisroute

Altijd al een exclusief kijkje willen nemen in de verborgen middeleeuwse plekjes van Nijmegen? Laat u zich dan verrassen door de Belevenisroute! Deze route leidt u langs middeleeuwse kelders, verloren bierbrouwerijen en stadskastelen.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie over het Gebroeders van Limburg Festival op onze website: www.gebroedersvanlimburg.nl