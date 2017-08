Karperwedstrijd voor de jeugd

Nijmegen - Op vrijdag 25 en zaterdag 26 augustus organiseert de Federatie Midden Nederland samen met het SKP Nijmegen een tweedaags jeugdevenement over karpervissen. Een deel daarvan is een koppelwedstrijd voor jeugdige karpervissers van 14 tot 18 jaar. Dat betekent dat er in tweetallen gevist zal worden. De wedstrijd vindt plaats in de vijvers bij de Winkelsteegseweg in Nijmegen. Het bijzondere is dat er ook 's nachts gevist zal worden. Tijdens de wedstrijd is er deskundig toezicht en begeleiding van bevoegde volwassen vrijwilligers. De inschrijving voor de wedstrijd is gratis. Door een aantal sponsoren is een mooi prijzenpakket beschikbaar gesteld. Voor alle deelnemers is er een goodiebag met mooie karper gadgets. Tijdens de wedstrijd wordt voor de deelnemers voor avondeten en een ontbijt gezorgd, en verder zijn koffie, thee en frisdrank gratis.