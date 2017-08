R'Evolutie - Vliegtuigmuseum

Nijmegen - Op zondag 13 augustus is het vliegtuigmuseum R'Evolutie weer open.

Een uniek museum met de grootste en meeste veelzijdige collectie modelvliegtuigen in Nederland en is boeiend voor jong en oud. Maak een ontdekkingstocht door het museum en laat u verbazen over wat er mogelijk was, is en leek.

Van de Kitty Hawk waarmee de gebroeders Wright in 1903 het tijdperk van de luchtvaart inluidden tot de meest moderne Stealth-straaljager, en van beroemde vliegtuigen zoals Spitfire, Mustang en Messerschmitt; tot voorbeelden van onbekende maar ingenieuze ontwerpen.

Ook de luchtlandingen van Market Garden zijn in het museum te beleven!

Museum R'Evolutie is gevestigd aan de Griegstraat in Nijmegen, (dit is aan de achterzijde van de AH aan de Daalseweg) en geopend op elke tweede zondag van de maand

van 11.00 tot 16.00 uur.

Meer informatie via www.vliegtuigmuseumrevolutie.nl. U kunt ons ook bellen: 024-3600036.