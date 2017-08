Polderpop: Nieuw talent, roots, blues & more

Leuth is een festival rijker! Zaterdag 12 augustus vindt de 1e editie van PolderPop Roots & More plaats en zondag 13 augustus de 28e editie van PolderPop.

PolderPop heeft een neus voor nieuw muzikaal talent. Groeidiamantjes met het label: “Veelbelovend”. Zondag 13 augustus spelen vanaf 13:00 uur op twee podia negen bands die nog onbekend zijn bij het grote publiek maar het in zich hebben om groot te worden. Je kunt dan GRATIS genieten van: Nijmeegse indie-rock door Taveneer, Achterhoekse indie-folk van Snow Coats, country van Maurice van Hoek, groovende rock door Taxidermist, de energie van PEER zoals we die kennen van punk en rock & roll, industrial metal door Kid Harlequin, phycho-grunge van The Naked Sweat Drips, de kleine liedjes en stevige rock van singer/songwriter Dan Hair en de explosive americana van Rob Klerkx & the Secret.

Extra festivaldag!

PolderPop krijgt er op zaterdag 12 augustus een broertje/zusje bij. PolderPop Roots & More met de Nederlandse top op het gebied van blues en americana. Vanaf 18:30 uur vind je zes bands op de podia: DIX met americana uit de Maas & Waaldelta, Mercy John met americana en loepzuivere samenzang, de bezeten bluesman Ralph de Jongh, koning van de NL-americana JW Roy & the Royal Family, prijswinnende gitaarvirtuoos Leif de Leeuw Band en de beste blueszangeres van Nederland AJ Plug. Voor PolderPop Roots & More zijn online kaartjes te koop via:www.polderpop.com. Heb je liever een echte ticket in handen? Die zijn te koop via: SPAR Looijschelder in Leuth en Ooij, Primera in Millingen ad Rijn en Beek-Ubbergen, Bruna in Groesbeek en platenzaak Kroese in Nijmegen.