Draken en Prinsessen

HERNEN – Van 13 t/m 20 augustus zijn er op kasteel Hernen twee verschillende cursussen te volgen. In het weekend van 19 en 20 augustus kan je alles leren over draken tijdens een twee uur durende cursus in en om het kasteel, terwijl je op zondag 13 en donderdag 17 augustus de fijne kneepjes van het prinsessendom onder de knie kan krijgen.

Wil jij alles over draken weten? Op 19 en 20 augustus kun je meedoen met de Cursus Drakologie op Kasteel Hernen. Je krijgt dan drakenles van de professor Leonardus dell Drach, je mag leuke proefjes doen en je gaat op zoek naar de huisdraak van het kasteel!Buiten ga je op zoek naar sporen van de draak van Hernen; zoals pootafdrukken en drakeneieren en wat is dat nou: een hoop drakenmest? In het Kasteel ga je vervolgens allerlei leuke proefjes doen om de echtheid van de sporen te testen. In de Ridderzaal leer je nog veel meer over draken. Welke draken zijn er eigenlijk allemaal, wat eten ze en wist je dat er ook een drakenschrift is? Natuurlijk gaan we dat drakenschrift even uitproberen. Aan het eind van de cursus ontvang je een heuse certificaat! Wel even reserveren.

Droom je over zelf een prins of prinses worden? Volg dan de cursus "Hoe word ik een echte prins of prinses" op kasteel Hernen. Ontdek het kasteel en leer ondertussen alles over deftige manieren en andere prinsessen eigenschappen. En heb je laten zien dat je het in je hebt, dan krijg je natuurlijk een echt diploma. Kom je ook in je deftigste prinsen of prinsessenkleren?

Tijdens de kidsproofweken van 1 t/m 27 augustus is er elke dag iets extra's te doen voor de kinderen op kasteel Hernen.

Cursus Drakologie:

Entree: Alle leeftijden € 8,50Tijd: Zaterdag 19 en zondag 20 augustus beide dagen om 11.00 en 13.30 uur, kaartjes via website. www.glk.nl/hernen

Prinsessencursus:

Entree: (incl. entree kasteel): Kinderen 4 t/m 18 jaar: € 5,00 Volwassenen € 8,50Donateurs Geldersch Landschap& Kasteelen Kinderen 4 t/m 18 jaar: € 4,00 Volwassenen: gratis

Museumkaart: gratis

Tijd: Zondag 13 en donderdag 17 augustus aanvang tussen 13.00 en 16.00 uur, reserveren niet nodig

Adres: Kasteel Hernen, Dorpsstraat 40, 6616 AH Hernen.Meer informatie: tel. (0487) 53 19 76 of kasteelhernen@glk.nl of www.glk.nl/hernen